Highlander: confermato il regista del remake con Henry Cavill acquisito da Amazon MGM

Lo scorso anno al CinemaCon di Las Vegas, Henry Cavill conquistò il pubblico raccontando di essere impegnato in un intenso addestramento con la spada per poter recitare nel remake di Highlander.

In cantiere da quasi un decennio con Chad Stahelski alla regia, ora il progetto è realmente in fase di sviluppo ma sarà Amazon MGM a realizzarlo dopo averne acquisito i diritti.

Confermato il nome del regista del remake di Highlander

In base al nuovo accordo che coinvolge United Artists, Scott Stuber e Nick Nesbitt saranno i produttori, insieme alla casa di produzione di Stahelski, 87Eleven Entertainment, con la sceneggiatura affidata a Michael Finch.

Henry Cavill in una scena di Justice League

Il regista sarà proprio Chad Stahelski, che con Finch ha lavorato anche a John Wick 4. Nel 2016, il regista del franchise con Keanu Reeves parlò in questi termini del progetto, sottolineandone le difficoltà:"È un progetto difficile da realizzare perché il mondo di Highlander è molto complesso e la mitologia è profonda. Ma cercare di renderlo nostro, rimanendo in parte fedeli all'originale, è complicato. Non vogliamo reinventarlo. Vogliamo creare qualcosa di fresco, che utilizzi la mitologia che tutti amano del primo film".

I prossimi progetti di Henry Cavill con Amazon

Oltre al remake di Highlander, ereditando il ruolo che fu di Christopher Lambert decenni or sono, Henry Cavill è impegnato in diversi progetti interessanti dopo aver dovuto abbandonare il ruolo di Clark Kent/Superman interpretato nel DC Extended Universe.

Henry Cavill in una scena di Enola Holmes 2

Attualmente, Henry Cavill ha già una collaborazione attiva con Amazon: sarà protagonista del prossimo film su Voltron e sta sviluppando l'adattamento cinematografico di Warhammer 40.000, del quale è grande fan sin dalla giovinezza, che diventerà a tutti gli effetti un franchise cinematografico.