High School Musical: Zac Efron non canta con i colleghi perché la sua connessione internet "fa schifo"

Zac Efron è apparso nello speciale Disney Singalong trasmesso da ABC, ma non ha potuto cantare insieme ai colleghi di High School Musical perché la sua connessione internet faceva schifo.

Lo speciale The Disney Family Singalong, condotto da Ryan Seacrest, ha visto Ariana Grande, Beyoncé, Christina Aguilera, Thomas Rhett e molte altre star esibirsi in classici brani Disney. Seacrest ha poi annunciato la sorpresa della serata, l'apparizione di Zac Efron, specificando, però che purtroppo l'attore non avrebbe potuto cantare perché la sua connessione internet non gli permetteva un'apparenza prolungata:

"Questa star è bloccata nel mezzo del niente con una wifi che fa schifo, ma non voleva mancare stasera. Lui è diventato un nome grazie al personaggio di Troy Bolton nella trilogia di Hugh School Musical. Ecco Zac Efron".

L'attore si è connesso per salutare il pubblico e introdurre l'esibizione dei suoi ex colleghi con un breve messaggio in cui esclama: "Ciao a tutti, spero che stiate bene, che siate in salute e che facciate il possibile in questo periodo senza precedenti. Con grande piacere, introduco una performance musicale di alcuni dei miei vecchi e nuovi colleghi. Spero che vi divertirete e ricordate: tutto questo lo stiamo vivendo insieme."

Dopo la sua introduzione, le star di High School Musical Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman e Lucas Grabeel hanno eseguito brani dei film.