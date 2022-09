High School Musical, ci sarà un quarto film? Si può dire di sì... ma scoprite in che modo!

Al D23 è stato annunciato High School Musical 4: The Reunion, un nuovo film della popolare saga Disney... Ma potrebbe non arrivare nel modo in cui vi aspettate.

Un quarto film di High School Musical sarebbe in lavorazione, ma non come ci si aspetterebbe... Sarà infatti la serie tv di Disney+ High School Musical: The Musical: La Serie* a ospitare il making of di High School Musical 4: The Reunion**.

Come riporta il sito TV Line, in pieno stile High School Musical: The Musical - La serie, la nuova stagione della serie Disney+ vedrà i ragazzi dell'East High portare sul palco una loro versione del terzo film di High School Musical, High School Musical 3: Senior Year.

Tuttavia, questa non sarà l'unica novità meta-narrativa, perché nel frattempo sembra che la loro scuola ospiterà le riprese del quarto film della saga, High School Musical 4: The Reunion, e loro ne saranno parte poiché interpreteranno delle comparse!

Continua dunque l'intreccio tra finzione e realtà nell'universo di High School Musical, e questa volta chissà quali volti familiari della saga cinematografica potremo rivedere... In passato sono stati tra le guest star della serie Disney Lucas Gabreel, KayCee Stroh e Corbin Bleu, ma chi potrà mai fare la sua comparsa adesso?

E avremo davvero modo di vedere un quarto film di High School Musical, o è solo un espediente narrativo?

Lo scopriremo, probabilmente, quando sapremo di più sulla quarta stagione dello show prodotto per Disney+.