Heretic: Hugh Grant inquietante come non mai nel trailer del nuovo horror di A24

A24 ha diffuso in streaming il primo trailer del suo ultimo film horror Heretic, che vede protagonista Hugh Grant nei panni di un uomo che riceve la visita di due giovani missionarie mormoni (Chloe East e Sophie Thatcher) che sottopone a un'intensa serie di giochi psicologici.

"Non ti tratterrò se vorrai andartene, ma voglio che tu scelga quale porta attraversare in base alla tua fede", afferma Grant nel filmato, scrivendo "BELIEF" e "DISBELIEF" su due porte. Nel filmato non c'è nulla di cruento, ma un labirinto in miniatura sembra assumere delle dimensioni reali, dato che una delle due giovani si perde in un labirinto di legno alla fine del trailer.

Heretic è scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, celebri per aver scritto la sceneggiatura dell'horror di John Krasinski del 2018 A Quiet Place - Un posto tranquillo. I due hanno collaborato nuovamente per co-scrivere e dirigere l'horror poliziesco del 2019 Haunt e il film fantascientifico con i dinosauri e Adam Driver 65: Fuga Dalla Terra. Beck e Woods hanno anche co-scritto la sceneggiatura dell'adattamento di Stephen King The Boogeyman.

La svolta "cattiva" di Hugh Grant

Negli ultimi anni Grant ha preso l'abitudine di interpretare parti da villain, come in Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Operation Fortune, The Gentlemen e Paddington 2. Tuttavia, non prende parte a un film horror da quando aveva poco meno di 30 anni, ovvero quando recitò nel 1988 nel film di Ken Russell La tana del serpente bianco.

Hugh Grant: "Sono troppo brutto e vecchio per interpretare ancora commedie romantiche"

La produzione di Heretic si è svolta lo scorso autunno a Vancouver durante lo sciopero della SAG-AFTRA, con un accordo provvisorio approvato dalla corporazione. Il cast comprende anche Elle McKinnon, River Codack, Carolyn Adair, Stephanie Lavigne ed Elle Young. Oltre a Beck e Woods, i produttori sono Katie Aquino, Scott Beck, Liliane Bedford, Julia Glausi, Kai Raka, Stacey Sher e Jeanette Volturno.

Il film non ha ancora una data d'uscita confermata, ma A24 ha precisato che debutterà nelle sale americane il prossimo autunno.