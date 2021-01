Hugh Grant: "Sono troppo brutto e vecchio per interpretare ancora commedie romantiche"

Hugh Grant guarda a nuovi progetti, in futuro anche al teatro, ma nel suo orizzonte non c'è più posto per le commedie romantiche per le quali si ritiene troppo vecchio e brutto.

Con l'ironia che lo contraddistingue, Hugh Grant ha spiegato di aver smesso di interpretare commedie romantiche perché ormai sarebbe troppo vecchio e brutto. Le fan non saranno d'accordo, ma l'attore inglese ha dato una netta sterzata alla propria carriera dopo aver interpretato il rubacuori per anni.

The Undoing: Hugh Grant in una scena

Al momento Hugh Grant celebra il successo della serie drammatica HBO The Undoing - Le verità non dette, che lo vede impegnato a fianco di Nicole Kidman. In più lo troviamo su Netflix nel mockumentary Death to 2020, dove interpreta un curioso storico inglese, mentre è approdato su Amazon Prime Video il nuovo film di Guy Ritchie, The Gentlemen, ironico action thriller dove l'attore sfoggia un buffo accento in uno dei ruoli chiave del film.

Niente commedie romantiche in vista, però, quelle appartengono al passato dell'attore che, come spiega a Deadline, rappresentano ormai un capitolo chiuso:

"Non c'è davvero il pericolo che oggi interpreti una commedia romantica perché sono troppo vecchio e brutto . Non succederà."

Love Actually, Hugh Grant: "Io che ballo? La scena più atroce mai realizzata"

Oggi a tentare Hugh Grant sono ruoli intriganti come quello di un medico rispettato sospettato di omicidio nel mistery HBO The Undoing, riguardo al quale Grant confessa:

"L'opportunità di interpretare un freddo psicopatico narcisista era troppo allettante per dire di no".

Una grande quantità di figli avuti in età avanzata ha convinto Hugh Grant a rallentare il ritmo per dedicarsi alla famiglia, ma adesso l'attore coccola nuovi progetti tra cui il ritorno sul palcoscenico, non appena sarà possibile.