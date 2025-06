Heretic, ecco perché in 4K UHD Hugh Grant è ancora più diabolico e inquietante

Un horror psicologico originale e spiazzante che pone domande e dilemmi sulla fede religiosa, con un Hugh Grant ammaliante e terrificante. Heretic non è certo un prodotto banale, comincia in sordina e poi diventa un vero e proprio incubo, soprattutto per le due missionarie (interpretate da Sophie Thatcher già vista in Companion e Chloe East) che hanno la sventura durante il loro servizio di finire nella casa sbagliata.

Un inquietante Hugh Grant

Scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, dopo essere stato apprezzato nelle sale adesso Heretic è arrivato in homevideo anche con una versione 4K UHD distribuita da Eagle Pictures. Se non l'avete ancora visto, questa è un'occasione da non perdere per recuperare un film assolutamente da vedere, anche per chi non è appassionato del genere, visto che è un'opera più profonda e complessa di quel che sembra e l'etichetta horror è un po' limitativa. Andiamo a vedere il perché.

Hugh Grant suadente predatore e i quesiti scomodi sulla fede

Chloe East e Sophie Thatcher nei panni delle due malcapitate missionarie mormoni

Più che un horror, in effetti, Heretic assomiglia di più a un thriller psicologico, ma è il tema sul quale è basato a essere il fulcro fondamentale del progetto, ovvero quello della fede religiosa, perché il film pone quesiti teologici scomodi e non banali. Il credere in Dio o in una divinità ultraterrena, che il nostro destino dipenda da quello e che ci sia un al di là dopo la morte. Oppure pensare, portando forti argomentazioni, che non ci sia nulla oltre a noi, che dipendiamo tutti dal caso e dalle nostre scelte, senza che poi ci sia una sorta di giudizio e che tutto finisce con la morte.

Da una parte due giovani missionarie mormoni, dall'altra un uomo dapprima cortese e cordiale, ma in realtà deciso a dimostrare alle donzelle che sono delle credulone e che il loro compito è assolutamente inutile. Il tutto in una casa che si trasforma gradatamente in una trappola. Per trasmettere fino in fondo l'atmosfera di una vicenda che turba e disturba, nonché per apprezzare adeguatamente un Hugh Grant formato suadente predatore, sorridente ma diabolico, serviva un prodotto homevideo di adeguato livello. Ebbene l'edizione 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray) targata Eagle risponde in maniera superba sotto l'aspetto tecnico con una grande qualità audio-video, ma delude per quanto riguarda gli extra.

Un video 4K UHD che esalta scenografia, fotografia e performance

L'edizione 4K UHD di Heretic

Ma l'importante è appurare soprattutto se la visione riesce a creare il giusto feeling con il film e la resa si dimostri fedele al suo look, per cui partiamo col dire che il video 4K UHD esalta la stupenda scenografia, l'abile lavoro di regia e la formidabile fotografia di Chung-hoon Chung, che presenta un lavoro con luci e colori molto suggestivo e un po' strano per un horror, nel senso che sfodera tonalità apparentemente calde e confortevoli, che in realtà si fanno decisamente inquietanti man mano che la storia procede.

Hugh Grant riceve le due ospiti in una scena di Heretic

Il livello del dettaglio è di altissima qualità e dopo gli abbaglianti esterni iniziali, il video permette di vedere tutti i minimi particolari della casa del protagonista, poi quelli delle cantine, nonché il primo piano e le varie espressioni che fanno apprezzare ancora di più la performance di Hugh Grant, dalle sue rughe al cambiamento degli sguardi. Le immagini sono sempre fluide e assecondano tutti i movimenti nella casa, qualche leggera flessione del quadro si riscontra nelle scene molto buie, ma in genere vengono salvaguardate la profondità del nero e l'emersione del dettaglio dalle ombre.

Audio teso, suggestivo e ricco di sfumature. Ma non ci sono extra

Formidabile anche il reparto audio, presente con le tracce in DTS HD 5.1 italiano e inglese, capaci di immergere lo spettatore in uno stato di pura tensione riproducendo in modo dettagliato un sound design ricco di sfumature. Ci sono innanzitutto gli effetti sonori, da quelli meteo come la tempesta, la pioggia e il vento impetuoso, a quelli interni, con i minacciosi rumori di porte e scricchiolii di pavimenti. Tutto è riprodotto con il coinvolgimento di tutti i diffusori, con grande precisione ed energia dell'asse posteriore, supportato da adeguate entrate muscolari e inquietanti del sub.

Hugh Grant a colloquio con le ragazze in una scena di Heretic

Ma anche la chiarezza e il timbro dei dialoghi contribuiscono ad entrare nelle atmosfere torbide della storia. Un discorso a parte lo merita poi la colonna sonora e i tanti brani celebri presenti, perché nel film la musica diventa quasi un'arma psicologica per come viene utilizzata. Questo mix sprigiona con potenza e avvolge lo spettatore, anche qui con un uso dei bassi molto suggestivo. A cotanta qualità tecnica, però, fa riscontro la totale assenza di extra sul disco 4K, mentre sul blu-ray c'è solamente un trailer. Una nota amara, anche se qui il film basta e avanza per essere soddisfatti.