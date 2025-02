Heretic: l'horror con uno Hugh Grant da brividi da oggi al cinema

Hugh Grant come non l'avere mai visto. Il divo inglese ex principe delle commedie romantiche si dà all'horror mostrando il suo lato oscuro in Heretic, da oggi 27 febbraio al cinema con Eagle Pictures. Atmosfere cupe e inquietanti nella pellicola rivelazione targata A24 che ha spopolato nel resto del mondo e finalmente arriva anche in Italia.

Diretto da Scott Beck e Bryan Woods, Heretic ruota attorno a due giovani missionarie appartenenti alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Sister Barnes (Sophie Thatcher) e Sister Paxton (Chloe East), che arrivano a casa di un uomo di mezza età di nome Mr. Reed (Hugh Grant) nella campagna inglese durante un temporale. Le due donne si ritrovano intrappolate in un gioco mortale del gatto col topo, mentre Reed tortura la loro psiche mettendo a dura prova la loro fede. Fanno parte del cast anche Topher Grace nel ruolo dell'Anziano Kennedy e Elle Young in quella del Profeta.

Hugh Grant accoglie le due ospiti religiose

Un horror a sfondo religioso "da urlo"

Costato 10 milioni di dollari, Heretic sta per superare la soglia dei 60 milioni di incasso globale, confermandosi l'ennesimo successo per A24.

"Ho sempre pensato che se ti piace il tuo personaggio, questo ti aiuta a fornire una miglior performance e per qualche ragione provo un piacere perverso a essere diabolico" ha confessato Hugh Grant in un'intervista con BuzzFeed. "In un certo senso penso che tutti vorremmo essere così malvagi. Sono personaggi affascinanti, cosa gli è successo? Come è finito così? Sono interessato a scandagliare le profondità di queste persone e a lavorare sulla loro biografia completa. Ho letto molto su altri leader di sette e serial killer, a livello psicologico è una ricerca affascinante".

Per interpretare il complesso personaggio di Mr. Reed, i registi avevano in mente una sola persona e hanno utilizzato ogni mezzo lecito per realizzare il casting dei loro sogni.

"È stata una campagna meticolosamente pianificata. Quando abbiamo deciso che Hugh Grant era la persona giusta per questo ruolo, abbiamo praticamente chiamato tutti alla CAA, tutti alla A24 e chiunque conoscessimo che avesse qualche legame con Hugh" ricorda il co-regista Bryan Woods. "Fondamentalmente abbiamo chiesto, 'Per favore, per favore, per favore. C'è solo una persona che può svolgere questo ruolo. È Hugh Grant. Aiutateci a convincerlo. Per favore, fategli capire che questo è un buon progetto per lui.'"