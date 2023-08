Hercules: Taron Egerton e Ariana Grande protagonisti del live action Disney? [RUMOR]

Nelle scorse ore è circolata in rete una nuova indiscrezione riguardante il live action di Hercules, uno dei classici d'animazione Disney più amati dai fan. Il film arrivò nelle sale nel 1997 e incassò oltre 250 milioni di dollari al box-office, diventando un vero e proprio cult con il passare degli anni. Per la trasposizione in live action, a quanto pare, Disney avrebbe adocchiato due note personalità di Hollywood.

Stiamo parlando di Taron Egerton, star del franchise Kingsman, e della nota attrice e cantautrice Ariana Grande. Secondo lo scooper @MyTimeToShineHello i due sono in lizza per i ruoli di Hercules e Meg.

Il film d'animazione raccontava la storia del figlio di Zeus e Hera che veniva privato della sua immortalità da bambino, diventando un vero eroe. Alla regia di Hercules c'erano Ron Clements e Jon Musker e tra gli elementi più apprezzati del progetto c'erano i brani musicali composti da Alan Menken.

Hercules sarà prodotto da Joe e Anthony Russo, e diretto da Guy Ritchie, già regista del live action di Aladdin. La produzione era già iniziata, ma è stata interrotta per via dello sciopero di attori e sceneggiatori.

Il live action di Hercules sarà un musical?

I fratelli Russo hanno spiegato che tenteranno un approccio non convenzionale al film, rendendo ugualmente omaggio al classico d'animazione. "Sarà un musical moderno ispirato, se così possiamo dire, a TikTok" avevano dichiarato. "Il pubblico di oggi è stato addestrato da TikTok, giusto? Che cosa si aspettano da un musical? Questo può essere molto divertente e aiutarci a spingere un po' più in là i confini di come si esegue un musical moderno".