Hercules: Jon Favreau e i Fratelli Russo in lizza per la regia del live-action Disney

Il prossimo classico Disney che potrebbe diventare live-action, seguendo così la scia del successo di questa tipologia di riadattamenti, è Hercules e sembra che lo studio abbia già messo gli occhi su alcuni registi, come Jon Favreau e i Fratelli Russo, entrambi reduci da grandi successi.

Hercules: una scena del Classico Disney

Non ci sono ancora trattative ufficiali ma, come riferisce Disinsider, questi sono i nomi che Disney avrebbe favorito per riportare sul grande schermo il classico del 1997, che racconta la storia del Dio Ercole e diretto all'epoca da Ron Clements e John Musker. Sappiamo che a produrre il film ci saranno Jefferey Silver e Karen Gilchrist, che hanno già lavorato al live-action de Il Re Leonee alla serie Disney+ The Mandalorian, entrambi diretti da Jon Favreau, uno dei presunti favoriti.

I Fratelli Russo, invece, sono come tutti sappiamo veterani del mondo Marvel, acclamati negli ultimi mesi per Avengers: Endgame, cinecomic che ha battuto tutti i record dell'anno 2019. Queste due scelte avrebbero molto senso per la Disney visto che entrambe hanno già fatto parte di progetti dello studio, perciò molti fan sperano che queste voci vengano confermate.

