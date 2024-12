Oroscopo dei cattivi Disney: ecco quale villain sei in base al tuo segno zodiacale

Gli astri non mentono, neanche quando si tratta di malvagità. Ecco allora l'oroscopo dei cattivi Disney per scoprire, in base al vostro segno, quale vi somiglia di più!

Ammettiamolo, da bambini tifavamo per le principesse e gli eroi ma oggi i veri protagonisti dei film Disney sono loro: i cattivi. Astuti, vendicativi, sopra le righe: i villain sono l'anima oscura dei film d'animazione che hanno segnato la nostra infanzia. Dopotutto, cosa sarebbe La Sirenetta senza Ursula, o Il Re Leone senza Scar? Certo ci sono cattivi e cattivi e tante sono le differenze tra quelli dei classici e quelli del cosiddetto Rinascimento Disney, ancor di più con quelli del nuovo millennio. Alcuni li abbiamo amati più di altri, ma tutti ci hanno fatto venire la pelle d'oca lasciandoci traumi che fatichiamo a superare ancora oggi.

Regina di Cuori

Per chi è cresciuto a pane e VHS e a Natale non vede l'ora di fare la tradizionale maratona di cartoni animati. Per chi almeno una volta ha pensato "In fondo Malefica non aveva tutti i torti". Per chi, sotto sotto, ha fatto il tifo per il Principe Giovanni e soprattutto per chi ha sempre pensato che il proprio lato oscuro meritasse un posto d'onore nel pantheon dei villain. Ecco, l'oroscopo dei cattivi Disney ci rivela finalmente quale antagonista incarna meglio la nostra personalità secondo il segno zodiacale.

Ariete - La Regina di Cuori (Alice nel paese delle meraviglie)

Impulsivo, competitivo e vagamente irascibile, l'Ariete trova il suo alter-ego astrologico nella Regina di Cuori. Dentro di sé questo segno urla Tagliategli la testa! ad almeno un centinaio di persone al giorno e ha l'inclinazione ad agire d'impulso di fronte a ogni ostacolo. Ma anche di fronte a ogni opportunità. Si lascia facilmente trascinare dalla passione e dall'entusiasmo, ma allo stesso tempo rischia di trasformarsi in un fuoco incontrollabile se le cose non vanno come dice lui. Però quando riesce a canalizzare nel modo giusto il suo potenziale è semplicemente sublime!

Toro - Grimilde, la Regina Cattiva(Biancaneve)

Grimilde, la Regina Cattiva

Paziente, testarda e ossessionata dalla perfezione, Grimilde non può che incarnare il segno del Toro. Secondo nello zodiaco, il Toro possiede un suo personale specchio magico interiore che rimane sempre acceso, pronto a notare qualsiasi dettaglio imperfetto. La sua determinazione è tale che userebbe tutti i mezzi a sua disposizione per realizzare i suoi desideri. Comprese quelle deliziose, succulente mele avvelenate.

Gemelli - Ursula, la terribile strega del mare (La Sirenetta)

Oroscopo dei cattivi Disney: Ursula in La Sirenetta

C'è poco da dire, Ursula è il perfetto Gemelli. Brillante e duplice, ammaliante e seducente come poche altre, è maestra dell'inganno e dell'arte della parola. Come la terribile strega del mare anche il segno dei Gemelli ha un talento innato per ottenere quello che vuole senza sporcarsi troppo le mani. Manipolazione, dite? Sono tante le frecce al suo arco e sicuramente è un segno che non sottovaluta il linguaggio del corpo.

Cancro - Ade, re degli inferi (Hercules)

Ade in Hercules

Sensibile e intuitivo, il Cancro ha due lati: uno passionale come Ade, il re degli inferi di Hercules, e uno più insicuro che lo fa somigliare al Principe Giovanni. Quando prevede l'Ade che è in lui ha un senso dell'umorismo irresistibile, tagliente, e sarcasmo è il suo secondo nome.

Principe Giovanni in Robin Hood

Ma in agguato c'è sempre un piccolo PJ pronto a invocare la "mamma!" e a sbattere i piedi per terra, quindi attenzione alla vulnerabilità di questo segno e agli alti e bassi emotivi. Non tutti riescono a trovare un equilibrio tra questi due lati della personalità.

Leone - Gaston (La Bella e la Bestia)

La bella e la bestia, Gaston

Nessuno è più carismatico del Leone, questo è sicuro. Gaston è l'alter-ego perfetto per questo segno: fiero, sicuro di sé e affamato di attenzioni. Narciso? Nah, forse solo un po' ottuso ma nulla che un bel sorriso non possa far dimenticare all'istante. L'ego in questo caso è smisurato e un'arma a doppio taglio che può giocare brutti scherzi. Soprattutto se il Leone non inizia a considerare anche i bisogni delle altre persone.

Vergine - Jafar (Aladdin)

Oroscopo dei cattivi Disney: Jafar

Il segno della Vergine è spesso perfezionista e pragmatico e chi, tra i villain Disney, ha queste caratteristiche? Esatto, Jafar, "il gran visir de tücc i"...ah no, quello è un altro visir. Il suo è un desiderio di ordine e controllo, di potere assoluto e per realizzarlo mette in moto la sua mente sopraffina. Ha un'attenzione ai dettagli che lo rende capace di elaborare piani complessi e raffinati, esattamente come una Vergine nel massimo del suo splendore. Certo, a volte il bisogno di controllo può essere controproducente: perché non lasciare spazio a un po' di sano imprevisto?

Bilancia - Crudelia De Mon (La carica dei 101)

Crudelia De Mon in La carica dei 101

Elegante, sofisticata e con un gusto impeccabile specialmente in fatto di pellicce, la Bilancia trova in Crudelia De Mon il suo doppio Disney. D'altronde è dominato da Venere, pianeta della bellezza. Ma come, un segno così equilibrato? Ebbene sì, la Bilancia ama l'armonia è vero, ma è anche un segno soggetto a sbalzi d'umore repentini. Questo può portarlo a fare scelte estreme (come sterminare dei cuccioli di Dalmata) e a essere un po' melodrammatico. Il suo motto? Stressed, depressed, but always well dressed.

Scorpione - Scar (Il Re Leone)

Il Re Leone, Scar

Tra i villain è uno dei più odiati (e più riusciti) e il motivo è semplice: è freddo, calcolatore, opportunista. Stiamo ovviamente parlando di Scar, la causa di almeno metà dei traumi di ogni millennial. Scar incarna i lati più negativi dello Scorpione, in grado di fare buon viso a cattivo gioco e attendere il momento più adatto per colpire alle spalle. Allo stesso tempo, però, è magnetico e pieno di fascino con il quale ammalia e irretisce.

Hans in Frozen

C'è anche un altro, nel mondo Disney, calcolatore quanto Scar ma molto meno affascinante: il principe Hans di Frozen. Alias colui che ha spiegato a un'intera nuova generazione di donne il significato di mascolinità tossica ben prima di Nino Sarratore.

Sagittario - Malefica (La bella addormentata nel bosco)

Malefica

Il Sagittario non ama le ingiustizie. E ha una memoria d'elefante, per cui è meglio non fargli un torto o la sua vendetta potrebbe essere implacabile. Malefica, in questo, è il Sagittario perfetto: la donna-risentimento non ha affatto apprezzato l'essere stata esclusa a una festa e ordisce un piano complesso che richiede pazienza. Amante della natura, degli animali e dell'avventura, questo segno non sopporta essere sottovalutato e ha un sarcasmo pungente come la punta di un arcolaio.

Capricorno - Frollo (Il Gobbo di Notre Dame)

Il Gobbo di Notre Dame - Frollo

Ambizioso e determinato, il Capricorno trova in Frollo un riflesso delle sue qualità, per così dire. Entrambi condividono una capacità di pianificazione e una dedizione al lavoro invidiabili e sono guidati da una disciplina incrollabile, oltre che da standard un pochino troppo elevati. Ci sarebbe anche quel piccolo problemino di ossessione...

Appello a tutti i Capricorno in ascolto: ciò che ritenete giusto non sempre corrisponde alla vera giustizia. La grandezza, spesso, si misura anche dalla capacità di essere empatici e compassionevoli.

Acquario - Maga Magò (La spada nella roccia)

Maga Magò: l'oroscopo dei cattivi Disney

Che dire del segno dell'Acquario se non che è il più eccentrico, volubile, alternativo dello zodiaco? Tra i villain Disney è Maga Magò a incarnare tutte queste caratteristiche, ovviamente. Lei se ne sta solitaria nella sua casetta quando i guai trovano il modo di rovinarle la giornata. A questo punto perché non imbastire una battaglia all'ultima trasformazione con il mago più pasticcione (e potente) di Camelot? Dalla creatività sconfinata e l'innata capacità di sorprendere, finirà per essere sconfitta da un virus...che Disney avesse predetto il futuro?

Pesci - Yzma (Le follie dell'imperatore)

Yzma, Le follie dell'imperatore

L'altra villain sopra le righe della casa di Topolino è lei, Yzma, resa immortale dalla voce dell'immensa Anna Marchesini. Il segno dei Pesci, sognatore e lunatico, trova in lei il suo spirito guida. Dietro l'aspetto solo apparentemente calmo e tranquillo, affabile quasi, si nasconde una mente brillante e piena di idee. Entrambi condividono anche una certa difficoltà nel trovare amici fidati o alleati alla loro altezza. Sarà mica perché peccano un po' di superbia? Fashionista e snob tanto quanto la sua collega Crudelia, Yzma - e con lei il segno dei Pesci - tende a sottovalutare l'importanza della pianificazione. Con un po' di organizzazione in più potrebbe conquistare il mondo.