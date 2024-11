Hercules: il prossimo live-action della Disney si svolgerà dal punto di vista di Ade

Dopo insistenti voci, l'anno scorso abbiamo finalmente avuto la conferma che la Disney stava ufficialmente procedendo con un remake live-action di Hercules, con Guy Ritchie, regista di Aladdin, che avrebbe dovuto dirigere il progetto e i registi di Avengers: Endgame, Joe e Anthony Russo, come produttori.

A parte alcune indiscrezioni sul casting, da allora gli aggiornamenti sono stati pochi e non si sa ancora quali attori daranno vita ai personaggi principali. Ora, lo scooper Daniel Richtman riferisce che il progetto è stato sottoposto a un'ampia revisione e che ora si svolgerà dal punto di vista del cattivo Ade, che potrebbe essere il titolo del film.

Cosa sappiamo del live-action fino ad ora

Taron Edgerton e Ariana Grande sono stati precedentemente indicati per i ruoli di Hercules e ** Megara, e abbiamo anche sentito che la megastar del pop trasformata in attrice Dua Lipa** potrebbe essere in lizza per interpretare quest'ultima. Non sono stati menzionati attori in lizza per il ruolo di Ade, che nel film d'animazione era doppiato da James Woods. L'anno scorso, inoltre, era circolata la notizia che Ritchie si era separato dal film, ma il fatto non è ancora stato confermato.

I Russo hanno spiegato come sono stati coinvolti nel progetto in una recente intervista, sottolineando che non avevano intenzione di fare una "traduzione letterale" dell'originale. "Sia noi che i nostri figli siamo fanatici di Hercules", ha detto Anthony. "Avevamo sentito che la Disney era interessata a rivisitarlo e noi siamo innamorati dell'originale. Abbiamo spiegato perché ci sembrava giusto produrre quel film ed eccoci qui".

"Penso che si debba sempre portare qualcosa di nuovo al pubblico, perché dal nostro punto di vista di narratori, non è avvincente fare una traduzione letterale. Lo abbiamo già fatto con i nostri film Marvel", ha aggiunto Joe. "Non facciamo traduzioni letterali dei fumetti perché pensiamo che se volete quella storia potete andare a leggerla. Noi vi daremo una storia diversa. Penso che faremo qualcosa che sia nella vena dell'originale e che si ispiri ad esso, ma che abbia anche alcuni nuovi elementi".