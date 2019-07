Hercules: Alexander Skarsgard protagonista del film live-action Disney?

Hercules dovrebbe essere uno dei prossimi film live-action prodotti da Disney e, secondo alcune indiscrezioni, Alexander Skarsgard sarebbe il preferito della produzione per il ruolo principale.

Lo studio non ha ancora ufficializzato il progetto e per ora non sono nemmeno iniziate le audizioni, tuttavia il team che sta sviluppanndo il potenziale lungometraggio sarebbe già al lavoro nel delineare il possibile cast.

Hercules, il film arrivato nelle sale cinematografiche nel 1997, dovrebbe rimanere piuttosto fedele al film originale animato e Alexander Skarsgård sembrerebbe una scelta più adatta alla parte rispetto ad Alexander Ludwig, inizialmente indicato come possibile membro del cast accanto ad Amber Heard nel ruolo di Megara e Benedict Cumberbatch in quella di Ade. I responsabili della Disney, come accaduto nel caso di Aladdin, starebbero valutando degli sceneggiatori e dei registi inaspettati, come accaduto con Guy Ritchie a cui è stato affidato il compito di realizzare Aladdin, rivelatosi un successo ai box office mondiali superando quota 900 milioni di dollari.

Tra i prossimi adattamenti live-action dei classici Disney ci saranno il tanto discusso La sirenetta, diretto da Rob Marshall e con protagonista Halle Bailey, Biancaneve e i sette nani che verrà scritto da Erin Cressida Wilson e diretto da Marc Webb, Cruella con star Emma Stone ed Emma Thompson, Pinocchio che verrà scritto da Jack Thorne e Chris Weitz, Il gobbo di Notre Dame che sarà prodotto da Josh Gad e firmato da David Henry Hwang, e Prince Charming, progetto dedicato alla figura del principe azzurro che sarà diretto e scritto da Stephen Chbosky.

Tra i prossimi progetti anche gli adattamenti di Oliver & Company che avrà come protagonista Ice Cube nel ruolo di Fagin e dietro la macchina da presa Tommy Kall, James and the Giant Peach che avrà come sceneggiatore lo scrittore Nick Hornby, Tink con cui si racconterà la storia di Campanellino che dovrebbe avere il volto di Reese Witherspoon, Peter Pan con David Lowery impegnato in veste di sceneggiatore e regista, La spada nella roccia che verrà scritto da Bryan Cogman e diretto da Juan Carlos Fresnadillo e Lilo e Stitch che verrà scritto da Mike Van Waes.

