Henry Cavill vuole creare un Warhammer Cinematic Universe: il messaggio della star su Instagram

Henry Cavill si è buttato a capofitto nell'universo di Warhammer, che ora ha intenzione di sviluppare in tutto e per tutto sullo schermo in versione live-action, come ha annunciato anche su Instagram.

La notizia del giorno riguarda anche oggi Henry Cavill, ma invece di una porta che si chiude, questa volta c'è un universo che si apre, quello di Warhammer. E l'ex-Superman è stato piuttosto chiaro al riguardo su Instagram: è in arrivo un Warhammer Cinematic Universe.

Sono stati giorni intensi questi per Henry Cavill che dopo aver visto la conclusione del suo percorso come eroe DC (Henry Cavill non tornerà come Superman) - oltre che quella già annunciata come Geralt Di Rivia in The Witcher - era rimasto orfano di quei ruoli che ne avevano maggiormente caratterizzato la carriera. Ma Cavill era già al lavoro sul suo prossimo progetto, annunciato appena qualche ora fa: un live-action di Warhammer.

E ora che questo "passion project" si accinge a divenire realtà, la star ha voluto aggiungere un suo commento su Instagram, rivelando anche le sue speranze e intenzioni per il futuro.

"Per 30 anni ho sognato di vedere una versione live-action dell'universo di Warhammer. Ora, dopo 22 anni di lavoro in questo campo, sento finalmente di aver ottenuto le abilità e l'esperienza necessari per portare in vita un Warhammer Cinematic Universe" si legge nel post.

"La collaborazione con Natalie Viscuso di Vertigo è stata una benedizione, e senza di lei probabilmente non avremmo trovato la dimora perfetta per questo progetto in Amazon" ha poi continuato, facendo riferimento alla produttrice e sua attuale compagna Natalie Viscuso, e alla partnership con Amazon Prime Video concordata per l'occasione "Avere Amazon come distributore ci darà la libertà di essere fedeli all'enorme portata che caratterizza l'universo di Warhammer. E a tutti voi, fan di Warhammer, vi prometto di rispettare questa IP che amiamo così tanto. Vi prometto di darvi qualcosa di familiare, e mi impegnerò a darvi qualcosa di fantastico che non abbiate ancora visto".

"Il primo passo adesso sarà trovare il giusto fillmaker/creatore/sceneggiatore. Restate sintonizzati, amici miei. Per l'Imperatore! #Warhammer @WarhammerOfficial @AmazonStudios @PrimeVideo @NViscuso #Vertigo" ha concluso.

E voi, che ne pensate? Vorreste vedere un Warhammer Cinematic Universe? E chi credete potrebbe essere la persona adatta per realizzarlo?