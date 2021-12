Henry Cavill: "Un film live-action di Warhammer 40.000 sarebbe un sogno che diventa realtà"

Henry Cavill non ha mai nascosto la sua passione per Warhammer e il protagonista di The Witcher ha ora ammesso che sarebbe interessato a recitare in un eventuale film live-action ispirato alla saga di proprietà di Games Workshop.

L'attore britannico ha sottolineato che ritiene sia giusto proteggere il marchio perché in passato ci sono stati degli adattamenti di giochi e progetti simili realizzati in modo poco convincente.

Henry Cavill, parlando di un possibile film ambientato nell'universo di Warhammer 40.000, ha sottolineato: "Deve essere realizzato in modo perfetto. Ha bisogno di essere gestito al livello del Signore degli anelli. Se non lo fosse sarei enormemente deluso".

La star ha inoltre parlato del possibile ruolo che potrebbe avere in un progetto tratto da una delle sue più grandi passioni: "Non sono certo che dovrei necessariamente interpretare Eisenhorn quando ci sono altri personaggi come Valdor e Primarchs. Sembra un peccato essere un semplice inquisitore. Ma coglierei al volo quell'opportunità. Sarebbe qualcosa che sarei davvero, davvero entusiasta di fare".

Cavill ha quindi aggiunto: "Apprezzo gli aspetti fantasy di Warhammer grazie ai giochi di Total War. Ho acquistato tutti gli eserciti, i romanzi e tutti i codici e semplicemente li ho letti. Non ho mai avuto, in realtà, l'occasione di giocarci con qualcuno ma mi sono immmerso in quel mondo e imparato tutte le regole. La storia di Sigmar è fantastica! Non ho giocato ad Age of Sigmar, ma i romanzi sul personaggio erano fanastici. Quindi c'è anche lì del potenziale per una storia. Ci sono così tante cose e quel mondo è talmente ricco e quell'universo è realmente eccitante. Si tratta dell'opportunità di lavoro dei sogni e se potessi mostrare quel mondo in versione live action sarei in estasi!".

Warhammer 40.000 è un gioco gotico-fantascientifico che ha come elemento centrale gli Space Marines: dei supersoldati fantascientifici e monaci-cavalieri medievali, tra i migliori soldati dell'Imperium dell'Umanità. La storia si svolge prevalentemente nel Materium e le azioni si concentrano nella Via Lattea, controllata proprio dalla potenza galattica che ha a sua disposizione rami militarizzati come la Guardia Imperiale, gli space marine, casate di Cavalieri Imperiali e molto altro ancora. La saga coinvolge anche molte razze aliene e varie entità come le Divinità del Chaos.