Henry Cavill: la sua nuova fidanzata è un'ex concorrente di My Super Sweet 16 (FOTO)

Henry Cavill ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae insieme alla sua nuova fidanzata, Natalie Viscuso, ex concorrente di My Super Sweet 16 che spese una cifra folle per la sua festa di compleanno.

Henry Cavill ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae con la sua nuova fidanzata, la produttrice Natalie Viscuso, ex concorrente del programma di MTV My Super Sweet 16. Nella foto in questione, la "brillante" Viscuso sfida a scacchi il celebre fidanzato.

Negli scorsi giorni, Henry Cavill è stato immortalato mentre passeggiava mano nella mano con una misteriosa ragazza per le strade di Londra. L'attore, noto soprattutto per essere l'interprete di Superman nel DCEU, non ha quindi atteso molti giorni per annunciare il suo fidanzamento sui social e svelare l'identità di questa persona. Si tratta di Natalie Viscuso, ragazza che alcuni potrebbero ricordare per essere stata protagonista del programma My Super Sweet 16, andato in onda su MTV nel 2005 (spese circa 450.000 dollari per la sua festa). Ad oggi, come riporta PEOPLE, Viscuso è la vicepresidente degli studi televisivi e digitali Legendary Entertainment, che è una delle società di produzione dietro i film di Cavill L'uomo d'acciaio ed Enola Holmes. La star di Justice League, 37 anni, ha postato quindi su Instagram una foto di loro due che giocano a scacchi, mentre lui la guarda con occhi che appaiono decisamente innamorati. "Questo sono io che sembro tranquillamente fiducioso poco prima che il mio bellissimo e brillante amore Natalie, mi distrugga a scacchi", si legge quindi nel post di Cavill.

Per quanto riguarda i suoi legami sentimentali, l'attore di The Witcher ne aveva parlato a The Rake nel 2017. "C'è ovviamente anche un rovescio della medaglia nella fama: non appena inizio una relazione, una sfilza di odio viene diretta a me così come alla mia ragazza, con la gente che mi dice che sono cambiato", dichiarò Cavill all'epoca, aggiungendo: "Ci sono aspetti positivi e negativi in tutto questo, ma alla fine è enormemente lusinghiero che le persone si preoccupino così tanto per me, è una buona cosa. Non appena questo inizia ad influenzare (negativamente) le persone nella mia vita, allora diventa uno svantaggio". Ricordiamo che in precedenza l'attore è stato legato alla stuntman Lucy Cork, alla studentessa Tara King e all'attrice Kaley Cuoco.