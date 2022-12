Henry Cavill non sarà più Superman: le reazioni delle star e dei produttori DC al asorprendente annuncio

Come hanno reagito le star e i produttori DC all'uscita di scena di Henry Cavill come Superman confermata dallo stesso attore nelle ultime ore?

L'annuncio shock del giorno in casa DC ha visto l'attore britannico Henry Cavill comunicare sui social che, contrariamente a quanto stabilito solo poche settimane fa, non tornerà nei panni di Superman. Vediamo insieme qual è stata la reazione dei colleghi e dei produttori alla notizia.

L'arrivo nelle sale di Black Adam non aveva solo introdotto dopo anni uno dei personaggi DC più attesi sul grande schermo, ma si presentava anche con la promessa di un grande ritorno: quello di Henry Cavill nel ruolo di Superman.

Superman: "Il mio turno è finito". Il commovente messaggio di addio di Henry Cavill

La notizia era stata confermata, Cavill aveva lasciato il ruolo da protagonista nella serie Netflix The Witcher, e tutti non vedevano l'ora di scoprire cosa avrebbe riservato il futuro al suo Kal'El, eppure... Ora tutto sembra essere andato in fumo.

Lo stesso attore ha spiegato su Instagram che, dopo un incontro con i nuovi boss dei DC Studios James Gunn e Peter Safran, può dire con certezza che il suo Superman non tornerà, nonostante tutto.

Al post sono ovviamente seguiti tantissimi commenti di fan indignati, ma anche messaggi d'affetto, in particolare dalle co-star DC Zachary Levi e Jason Momoa (a.k.a. Shazam! e Aquaman) "Spero di beccarla in un altro universo, signore" ha replicato Levi, mentre Momoa ha scritto "Ti voglio bene, fratello!".

, e dai produttori di Black Adam Dany e Hiram Garcia.

"Sei e sarai sempre il nostro Superman, e certamente molto di più. A te e a tutto ciò di più brillante che ti attende adesso!" sono state le parole di Dany, a cui hanno fatto eco quelle di Hiram "Sarai sempre il Superman della nostra generazione, fratello. Sempre".

Dwayne Johnson: "Warner Bros non voleva il ritorno di Henry Cavill come Superman"

Ai loro si sono poi uniti i commenti di tanti altri, inclusi quelli di Quintessa Swindell (Cyclone in Black Adam), Christopher Lloyd, Kumail Nanjani e persino la ragazza di Cavill, Natalie Vicuso, come riporta anche CBM.

Al momento non conosciamo i piani di Gunn e Safran per il futuro DC, ma una cosa a questo punto pare essere certa: non coinvolgeranno Henry Cavill.