Hellboy 3, Ron Perlman non si arrende: "Voglio finire la trilogia con Guillermo del Toro"

L'attore torna a parlare del terzo capitolo mai realizzato della saga e ribadisce di non voler interpretare il personaggio in nessun'altra versione. Il film dovrebbe riprendere le vicende lasciate in sospeso nel 2008, ma per ora non ci sono conferme sulla sua produzione.

A quasi vent'anni dall'uscita di Hellboy II: The Golden Army, Ron Perlman non ha ancora rinunciato all'idea di tornare nei panni del demone rosso per completare la trilogia diretta da Guillermo del Toro. In una nuova intervista con Deadline, l'attore ha rilanciato il progetto che i fan aspettano da anni, chiarendo che sarebbe disposto a riprendere il ruolo soltanto per portare a termine la storia concepita insieme al regista messicano.

Ron Perlman vuole soltanto il finale immaginato da Guillermo del Toro

Le sue parole alimentano le speranze di chi non ha mai smesso di immaginare un terzo film, anche se non rappresentano un annuncio ufficiale. Il progetto, infatti, non risulta confermato e Perlman non ha voluto chiarire se abbia discusso recentemente con del Toro della possibilità di realizzarlo.

Ron Perlman in Hellboy

Parlando con Deadline, Perlman ha ricordato che i primi due film erano stati pensati come parti di una storia più ampia. "Ho già detto tantissimo su questa cosa e fatto arrabbiare abbastanza persone, ma lo ripeterò ancora: i film originali dovevano essere una trilogia", ha dichiarato l'attore.

La sua posizione resta netta: "Non mi interessa interpretare Hellboy in nessun'altra versione, se non per completare la trilogia con Guillermo [del Toro]. Sarebbe qualcosa di epico. Come un'epopea greca. Hybris, hamartia, destino, natura contro educazione: sarebbe un'avventura straordinaria".

Il riferimento alla tragedia greca suggerisce una conclusione ambiziosa, costruita attorno al destino del protagonista e alle conseguenze delle sue scelte. Per Perlman, il terzo capitolo dovrebbe quindi rispettare la visione narrativa e tematica che ha caratterizzato i primi due film, anziché limitarsi a riproporre il personaggio in un nuovo adattamento.

L'attore ha anche lasciato intendere che l'età non sarebbe un ostacolo sufficiente a fargli abbandonare il progetto. "Ho 76 anni e, se venisse da me quando ne avrò 86, lo faremo comunque", ha affermato, accompagnando la battuta con un'espressione volgare che sottolinea quanto sia ancora determinato a tornare sul set.

Hellboy 3 dovrebbe risolvere i misteri lasciati dal secondo film

Perlman ha anche spiegato quali sviluppi avrebbe voluto vedere nel terzo capitolo. Il punto di partenza sarebbe il finale di Hellboy II: The Golden Army, che aveva lasciato aperte diverse questioni legate al destino del protagonista e al suo ruolo nel mondo. "In Hellboy II eravamo rimasti in una situazione molto delicata: il personaggio di Liz Sherman era incinta di due gemelli, e nessuna delle profezie legate alla venuta al mondo di Hellboy per distruggere il pianeta era stata affrontata. Sarebbe stato tutto nel terzo film", ha raccontato l'attore.

Ron Perlman in una scena di Hellboy

La gravidanza di Liz Sherman, interpretata da Selma Blair, avrebbe quindi avuto un ruolo importante nella prosecuzione della storia. Anche la profezia che accompagna Hellboy fin dalle sue origini avrebbe dovuto trovare una risposta, portando a compimento il conflitto tra la sua natura demoniaca e la scelta di proteggere l'umanità.

Perlman ha ribadito di voler continuare a sostenere la realizzazione del film, ma ha evitato di fornire dettagli su eventuali contatti diretti con del Toro. Interpellato proprio su questo punto da Deadline, ha preferito non commentare.

Il primo Hellboy, diretto da Guillermo del Toro, è arrivato al cinema nel 2004. Il film raccontava le origini del personaggio, evocato dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale e cresciuto per diventare un agente del Bureau for Paranormal Research and Defense, impegnato a difendere l'umanità dalle minacce soprannaturali. Accanto a Perlman recitavano Selma Blair e Doug Jones.

Nel 2008 è seguito Hellboy II: The Golden Army, in cui il protagonista e i suoi alleati tentavano di fermare un principe elfico deciso a risvegliare un esercito letale. Il film ampliava l'universo fantastico del primo capitolo e preparava il terreno per una continuazione che, nonostante le intenzioni iniziali, non è mai arrivata.

Negli anni successivi il personaggio è tornato sul grande schermo con altri adattamenti, ma nessuno di questi ha rappresentato il seguito diretto della saga di del Toro con Perlman. È proprio questa distinzione a rendere l'attore così categorico: il suo interesse riguarda esclusivamente il completamento della storia originale.

Per il momento, dunque, Hellboy 3 resta un progetto desiderato più che una produzione concreta. Le dichiarazioni di Perlman confermano che la sua disponibilità non è venuta meno, ma il ritorno del demone rosso nella versione immaginata da del Toro dipenderà dalla possibilità di trasformare quell'ambizione in un film.