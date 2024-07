Hellboy: The Crooked Man, svelata la brevissima durata ufficiale del film

La durata del prossimo reboot Hellboy: The Crooked Man è stata appena rivelata e non sembra che passeremo molto tempo in sala.

Il primo trailer di Hellboy: The Crooked Man è stato rilasciato all'inizio del mese e la risposta è stata a dir poco contrastante. Ora abbiamo notizie sulla durata del film, che potrebbe essere o meno di buon auspicio per questo nuovo adattamento del personaggio interpretato da Jack Kesy.

Secondo l'affidabile leaker Cryptic4KQual, il reboot durerà appena 1 ora e 39 minuti. Nell'ambito dei film di supereroi, questo di solito indica che non sono molto buoni. D'altra parte, si tratta di un progetto a basso budget e potrebbe essere una storia più piccola e autonoma che non userà tanta CG come nei film con Ron Perlman e David Harbour.

Almeno sappiamo che Hellboy: The Crooked Man sarà comunque una storia relativamente leggera, e c'è la possibilità che superi le aspettative quando finalmente arriverà nelle sale (una durata più breve significa anche che potrà essere proiettato su un maggior numero di schermi, aumentando gli incassi).

Cosa aspettarci dal reboot

Sebbene non abbia mai visitato il set del film, il creatore di Hellboy e co-sceneggiatore di The Crooked Man, Mike Mignola, ha espresso grandi elogi per il reboot al termine della produzione. "Mi è piaciuto molto quello che ho visto", ha dichiarato lo scorso maggio. "Se i fan stavano aspettando un film su Hellboy che fosse effettivamente un adattamento di una delle mie storie, credo che finalmente lo avranno".

"Congratulazioni al regista Brian Taylor e a un cast davvero meraviglioso e al co-sceneggiatore Chris Golden che ha fatto tanto per capire come dare allo studio quello che voleva e rimanere comunque fedele al cuore e all'anima di The Crooked Man, la mia preferita tra le storie di Hellboy... hanno fatto un lavoro meraviglioso portando in vita il personaggio davvero orribile", ha aggiunto Mignola.

Il regista Brian Taylor (Ghost Rider - Spirito di vendetta) è al timone di un film che si propone di espandere il mondo di Hellboy attraverso alcuni dei numeri più amati della serie a fumetti. Mike Mignola ha scritto la sceneggiatura insieme al suo collaboratore della Dark Horse Comics Chris Golden, lasciando intendere che si tratterà di un'interpretazione accurata dell'antieroe.

Secondo la sinossi ufficiale di Hellboy: The Crooked Man, "Bloccati nell'Appalachia rurale degli anni '50, Hellboy e un agente del BPRD alle prime armi scoprono una piccola comunità infestata dalle streghe, guidata dal Crooked Man, un diavolo locale con un legame inquietante con il passato di Hellboy".