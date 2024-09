Hellboy, Ron Perlman vuole completare la trilogia di Guillermo del Toro: "sono pronto nonostante l'età"

Il sogno di un terzo capitolo della saga di Hellboy diretto da Guillermo Del Toro sembra destinato a non realizzarsi, secondo quanto dichiarato dal creatore del fumetto, Mike Mignola. Ma Ron Perlman, storico interprete del personaggio, non rinuncia al ruolo e si dichiara disponibile a tornare, nonostante la sua età.

Hellboy 3 di Guillermo Del Toro: Perlman è pronto

Durante un'intervista rilasciata a Screen Rant in occasione della promozione del documentario Mike Mignola: Drawing Monsters, l'autore ha spiegato che sia lui che Del Toro hanno intrapreso percorsi separati e non c'è più la possibilità di collaborare a un nuovo progetto insieme. "Quando si lavora su un film, c'è molta intensità e complicità, ma una volta finito, tutto finisce lì. È una sensazione strana", ha dichiarato Mignola, ricordando la sua collaborazione con il regista per i primi due film della saga.

Una scena di Hellboy con Ron Perlman

Il primo Hellboy (2004) e il suo seguito, Hellboy II: The Golden Army (2008), diretti da Guillermo Del Toro, avevano visto la partecipazione attiva di Mignola, che aveva persino co-scritto la storia del secondo film. Tuttavia, nonostante l'apprezzamento di critica e pubblico, i film non furono dei successi finanziari travolgenti, il che contribuì al mancato sviluppo del terzo capitolo.

Con Del Toro impegnato in una serie di progetti personali, tra cui un adattamento di Frankenstein e altri lavori che stanno catturando la sua attenzione, le probabilità che possa tornare alla saga di Hellboy sono ulteriormente diminuite. "Sono felice di aver lavorato con lui", ha continuato Mignola, "ma siamo su pianeti diversi ora".

Nonostante Mignola sembri aver accantonato l'idea di Hellboy 3, Ron Perlman, l'attore che ha dato volto al personaggio, ha più volte dichiarato di essere disposto a tornare per completare la trilogia. Tuttavia, Perlman stesso ha riconosciuto che l'età potrebbe rappresentare una sfida, soprattutto per un ruolo fisicamente impegnativo come quello del demone rosso.

Altri attori come Doug Jones, che interpretava Abe Sapien, hanno confermato la loro disponibilità a partecipare a un terzo capitolo, ma solo se Del Toro fosse coinvolto. Tuttavia, la combinazione di budget elevati e il passaggio dei diritti della saga a nuovi studi rende la possibilità di un Hellboy 3 sempre più remota.

Attualmente, la saga di Hellboy si trova in una fase di reboot con il prossimo film, Hellboy: The Crooked Man, che vede un coinvolgimento diretto di Mignola come co-sceneggiatore. Dopo il fallimento commerciale del reboot del 2019, The Crooked Man potrebbe rappresentare una nuova opportunità per il franchise. Se avrà successo, potrebbe aprire nuove porte per il futuro del personaggio, al momento senza Del Toro.