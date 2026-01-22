Heated Rivalry alle Olimpiadi: Connor Storrie e Hudson Williams tedofori a Milano Cortina 2026

HBO Max ha annunciato oggi che Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie Heated Rivalry, al debutto in esclusiva su HBO Max il 13 febbraio, sono stati selezionati come tedofori ufficiali per partecipare alla staffetta della torcia olimpica dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

I Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 saranno disponibili per tutti gli abbonati HBO Max in Europa, inclusi Italia e Germania per la prima volta, oltre che su discovery+ in diversi territori.

I giochi si svolgeranno dal 4 febbraio, con il 6 febbraio giorno della cerimonia d'apertura allo Stadio San Siro di Milano, mentre si concluderanno il 22 febbraio successivo, con la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona.

Connor Storrie e Hudson Williams

Il successo in streaming di Heated Rivalry

La piattaforma di streaming canadese Crave ha già confermato la fiducia alla serie drammatica LGBTQ+ ambientata nel mondo dell'hockey e ha stretto un accordo con HBO Max, che avrà i diritti per le prime due stagioni sul mercato europeo con l'esclusione del Regno Unito, Irlanda, Spagna e Turchia.

In patria la serie ha stabilito vari record su Crave, aumentando del +400% le visualizzazioni della serie nei primi 7 giorni dal debutto, avvenuto in streaming venerdì 28 novembre.

Heated Rivalry è diventato un fenomeno sui social media con fan edit, video di reazioni, interi threads dedicati allo show sui social, clip condivise e numerosi hashtag diventati trend nel giro di pochi giorni.

Connor Storrie e Hudson Williams in Heated Rivalry

Cosa racconta la serie romantica del momento?

Heated Rivalry racconta la storia di due giocatori di hockey che vivono una relazione segreta nel corso degli anni, da quando iniziano a giocare come professionisti fino all'apice della loro carriera. I due dovranno decidere se nel loro mondo ci sia spazio per l'amore oppure no.

Tratta dalla saga letteraria Game Changers di Rachel Reid, Jacob Tierney (Letterkenny) ha creato, scritto, prodotto e diretto la prima stagione. I protagonisti sono Hudson Williams e Connor Storrie nei ruoli di Shane Hollander e Ilya Rozanov.