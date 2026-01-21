Heated Rivalry, François Arnaud contro i fan tossici: "Sono fidanzato? Non sono c***i tuoi"

Il successo della serie Heated Rivalry sta portando con sé un effetto collaterale preoccupante: l'incapacità di una parte del pubblico di distinguere la finzione dalla realtà. Al centro della polemica ci sono Connor Storrie e Hudson Williams, che interpretano rispettivamente Ilya Rozanov e Shane Hollander. Una fetta di fan "tossici" è diventata ossessionata dall'idea che i due attori debbano stare insieme anche nella vita privata, arrivando a perseguitare chiunque sembri ostacolare questo desiderio immaginario.

François Arnaud bersaglio di insulti dopo Heated Rivalry

Il bersaglio principale di questa ondata di odio è François Arnaud. L'attore è stato paparazzato più volte insieme a Connor Storrie e, nonostante i due abbiano cercato di nascondersi dalle telecamere, il gossip su una loro possibile relazione è esploso. Questo ha scatenato la furia dei fan che vorrebbero Storrie legato solo a Williams.

La situazione è paradossale, considerando che François Arnaud è ufficialmente impegnato dal 2021 con l'attore Marc Bendavid, mentre Connor Storrie non ha mai rilasciato dichiarazioni sul proprio orientamento sessuale o sulle sue frequentazioni intime.

Connor Storrie e Hudson Williams in Heated Rivalry

L'odio social e la decisione di seguire solo Amnesty

A causa degli insulti e delle minacce ricevute, François Arnaud ha preso una decisione drastica: ha smesso di seguire tutto il cast della serie sui social, lasciando Amnesty International come suo unico follow. Durante alcune dichiarazioni, Arnaud ha espresso profonda delusione, invitando i fan a riguardare la serie con più attenzione perché, a suo dire, non ne hanno colto il vero messaggio. "Abbiamo guardato lo stesso show?, ha chiesto provocatoriamente l'attore.

La risposta a Andy Cohen e la difesa della privacy

La vicenda ha raggiunto anche i media mainstream americani. In un recente telegiornale, è stato evidenziato come Arnaud stia subendo un bullismo online feroce solo per essere stato visto con Connor. La tensione è culminata durante un'intervista con Andy Cohen: quando il conduttore gli ha chiesto se fosse single, Arnaud ha risposto seccamente "Non sono cazzi tuoi". Questa reazione, sebbene comprensibile per proteggere la propria privacy, ha alimentato ulteriori dubbi sullo stato della sua relazione con Marc Bendavid e ha confermato quanto il clima intorno al cast sia diventato pesante.