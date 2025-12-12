Heated Rivalry 2 confermata: la serie diventata un fenomeno sui social ottiene il rinnovo

Crave ha annunciato il rinnovo per la stagione 2 di Heated Rivalry, la serie canadese che ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo.

La serie si basa sui romanzi bestseller Game Changers scritti da Rachel Reid e la prima stagione è composta da sei episodi della durata di un'ora.

Il successo della serie

La piattaforma di streaming canadese ha infatti confermato la fiducia alla serie drammatica LGBTQ+ ambientata nel mondo dell'hockey e ha stretto un accordo con HBO Max (in arrivo anche in Italia), che avrà i diritti per le prime due stagioni sul mercato europeo con l'esclusione del Regno Unito, Irlanda, Spagna e Turchia.

Heated Rivalry racconta la storia di due giocatori di hockey che vivono una relazione segreta nel corso degli anni, da quando iniziano a giocare come professionisti fino all'apice della loro carriera. I due dovranno decidere se nel loro mondo ci sia spazio per l'amore oppure no.

In patria la serie ha stabilito vari record su Crave, aumentando del +400% le visualizzazioni della serie nei primi 7 giorni dal debutto, avvenuto in streaming venerdì 28 novembre.

Heated Rivalry è diventato un fenomeno sui social media con fan edit, video di reazioni, interi threads dedicati allo show sui social, clip condivise e numerosi hashtag diventati trend nel giro di pochi giorni.

Chi ha realizzato lo show

Jacob Tierney (Letterkenny) ha creato, scritto, prodotto e diretto la prima stagione. I protagonisti sono Hudson Williams e Connor Storrie nei ruoli di Shane Hollander e Ilya Rozanov.

Tra i protagonisti ci sono anche Francois Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, David Hollander, Sophie Nelisse, e Ksenia Daniela Kharlamova.

Tierney e Brendan Brady, che fa parte del team di produttori, ha dichiarato: "Guardare il nostro show diventare un fenomeno internazionale è stato straordinario. Siamo profondamente grati nei confronti di chiunque abbia compiuto questo percorso con noi. Ottenere il rinnovo per la seconda stagione così presto è un vero onore, e non vediamo l'ora di proporre ancora di più di ciò che amate".