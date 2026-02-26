Heated Rivalry, la casa simbolo della serie è prenotabile su Airbnb: boom di richieste fino al 2027

Il cottage protagonista del finale di Heated Rivalry è ora prenotabile su Airbnb. Situato in Ontario, tra privacy assoluta e tramonti sul lago, la casa diventa un nuovo tassello della strategia pop-culture della piattaforma, trasformando una location emotiva in esperienza reale.

Dal momento più iconico della serie a rifugio reale sul lago

"Verrai al mio cottage quest'estate? È così isolato. Nessuno lo saprà". La frase più citata - e memata - di Heated Rivalry non è rimasta confinata all'ultimo episodio della serie. Dal 3 marzo, il cottage che fa da sfondo al climax emotivo dello show sarà ufficialmente disponibile su Airbnb, trasformandosi da luogo simbolico della narrazione a meta concreta per fan e curiosi.

Si tratta del Barlochan Cottage, una residenza di sei stanze situata a Torrence, in Canada, immersa nella regione di Muskoka. La proprietà vanta quasi 400 piedi di waterfront privato, affacciato su uno dei paesaggi più riconoscibili dell'Ontario, celebre per i suoi tramonti ampi e silenziosi. Un contesto che, nella serie, viene raccontato come il rifugio estivo di Shane Hollander, lontano dalle pressioni dell'hockey e dai riflettori, ma che nella realtà si trova a Muskoka, non nei pressi di Montréal come suggerito dalla finzione.

All'interno, il cottage è pensato per coniugare comfort e isolamento: ambienti open space con soffitti alti, una cucina luminosa con isola centrale, zona pranzo per otto persone, due camini e una "Muskoka room" vetrata che dialoga direttamente con il paesaggio esterno. Non mancano una sala ricreativa con poltrone da cinema e schermo TV, una palestra con possibilità di posti letto aggiuntivi e tre camere matrimoniali, ciascuna pensata per offrire privacy senza rinunciare alla convivialità.

All'esterno, il contatto con la natura diventa parte integrante dell'esperienza: spiaggia sabbiosa con ingresso graduale in acqua, tratti di costa rocciosa, aree lounge, spazi per cene all'aperto e serate intorno al fuoco. Kayak, canoe e accesso diretto ai laghi della cosiddetta Muskoka "Big 3" completano un'offerta che Airbnb presenta come ideale per famiglie o gruppi in cerca di tranquillità. E, soprattutto, di discrezione.

Quando la serialità diventa esperienza

La scelta di rendere prenotabile il cottage di Heated Rivalry non è un'operazione isolata, ma si inserisce in una strategia sempre più esplicita di Airbnb nel dialogo con l'intrattenimento. Negli ultimi anni, la piattaforma ha intensificato i crossover con cinema, televisione e cultura pop, culminati nel lancio delle Airbnb Icons nel 2024: una categoria pensata per permettere agli utenti di "entrare" letteralmente in mondi narrativi.

Prima ancora, Airbnb aveva sperimentato con operazioni virali come la Barbie Malibu DreamHouse - rilanciata nel 2023 in concomitanza con l'uscita del film - o con abitazioni ispirate a saghe cult come Twilight. Più recentemente, il catalogo Icons ha incluso esperienze come la casa volante di Up, la villa degli X-Men '97 e la residenza associata a Purple Rain di Prince. Il cottage di Heated Rivalry si colloca in questa linea, ma con una particolarità: non è una ricostruzione scenografica, bensì una location reale già caricata di significato emotivo.

Nella serie, il Barlochan Cottage diventa uno spazio di sospensione, lontano da dinamiche pubbliche e aspettative professionali. È qui che Shane Hollander e Ilya Rozanov affrontano il futuro del loro rapporto, liberi dallo sguardo esterno. Trasformare quel luogo in una destinazione prenotabile significa prolungare la vita della narrazione, permettendo allo spettatore di abitarne l'atmosfera, più che replicarne la trama.

Con questa operazione, Airbnb non si limita a offrire un alloggio suggestivo, ma intercetta un desiderio sempre più diffuso: vivere le storie non solo come spettatori, ma come ospiti temporanei dei loro spazi. Il cottage di Heated Rivalry, che potete prenotare qui, diventa così un ponte tra finzione e realtà, tra immaginario seriale e turismo esperienziale, confermando come oggi anche una casa sul lago possa diventare un'estensione narrativa.