Heartstopper, niente quarta stagione: Netflix concluderà la storia con un film

La serie concluderà tutte le sue storyline con un film e non andrà avanti invece con una quarta stagione, come si pensava inizialmente

Heartstopper non si concluderà con una quarta stagione, ma il suo finale sarà trasformato in un lungometraggio in arrivo su Netflix.

L'annuncio è stato dato pochi istanti fa: "Heartstopper tornerà, più grande che mai", ha confermato lo streamer in un post su X. "Un film di Heartstopper, il nostro capitolo finale basato sul sesto volume di Alice Oseman, è in arrivo!!!".

Ulteriori informazioni sono state fornite successivamente in un articolo su Tudum di Netflix, che conferma che il film vedrà il ritorno di Kit Connor e Joe Locke nei panni di Nick e Charlie. Oseman, creatrice di Heartstopper, ha scritto la sceneggiatura, mentre Wash Westmoreland, regista di Still Alice, si occuperà della regia del film, con le riprese che dovrebbero iniziare quest'estate.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Heartstopper, un film per salutare la saga come si deve

Heartstopper: una scena della serie

"Sono assolutamente felice di poter raccontare la fine della storia di Heartstopper", ha dichiarato Oseman in un comunicato. "Sono così grata a tutti coloro che hanno lavorato duramente per rendere possibile tutto questo e agli incredibili fan di Heartstopper per la loro pazienza e passione. Non vedo l'ora di portare questa storia a una magica conclusione".

Heartstopper 3

Il film riprenderà da dove la terza stagione si era interrotta a ottobre, con Nick e Charlie completamente innamorati. "Ma, con Nick che si prepara a partire per l'università e Charlie che trova una nuova indipendenza a scuola, la realtà di una relazione a distanza inizia a pesare su di loro", si legge nella sinossi. "I dubbi prendono il sopravvento e la loro relazione affronta la sua sfida più grande".

Nel corso delle sue tre stagioni, Heartstopper ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico, in particolare per la rappresentazione di personaggi e tematiche LGBTQ+. Non è stata ancora fornita alcuna informazione circa l'eventuale data d'uscita del film, ma sembra improbabile un'uscita prima del 2026.