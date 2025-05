Heartstopper: la serie Netflix si chiude con un film, Joe Locke spiega perché

Con la terza stagione ormai alle porte, Heartstopper si prepara a salutare i fan con un ultimo, atteso capitolo: un film. Joe Locke, volto del protagonista Charlie Spring, ha spiegato le ragioni dietro questa scelta e ha condiviso qualche anticipazione sul progetto conclusivo.

La serie Netflix, diventata in breve tempo un fenomeno globale grazie alla sua rappresentazione autentica dell'adolescenza LGBTQ+, chiuderà dunque il suo percorso narrativo con un lungometraggio invece di una nuova stagione.

Perché Heartstopper finirà con un film?

In una recente intervista concessa a The Playlist, Locke ha chiarito che la decisione non è dipesa da motivazioni artistiche, ma logistiche. Con un cast e una troupe sempre più impegnati su altri progetti, trovare il tempo per girare una nuova stagione completa sarebbe stato complicato.

"Realizzare un'intera stagione richiederebbe molto più tempo", ha spiegato l'attore. "Ci siamo accorti che l'unico modo per poterlo fare quest'anno era attraverso un film. È un impegno minore, ma ci permette comunque di concludere la storia con la stessa cura e attenzione ai personaggi".

Locke ha anche sottolineato quanto questa scelta permetta di dare a Heartstopper un finale degno del successo della serie: "Un film le conferisce una dimensione più cinematografica, qualcosa di più grande, e credo che sia il modo giusto per chiudere. Sono davvero entusiasta di iniziare a girarlo. La sceneggiatura è splendida".

Sebbene non sia stata annunciata una data ufficiale, Locke ha confermato che le riprese inizieranno "molto presto", lasciando intendere che l'uscita del film potrebbe avvenire già nel 2026.

Per i fan di Heartstopper, quindi, il viaggio non è ancora finito: resta ancora un ultimo, emozionante capitolo da vivere sul grande schermo.