Heartstopper 4, Alice Oseman assicura: "Stiamo lavorando duramente per ottenere il rinnovo"

L'artista Alice Oseman ha svelato che sta avendo delle conversazioni con i vertici di Netflix nel tentativo di far ottenere a Heartstopper il rinnovo per la stagione 4.

Netflix non ha ancora ordinato la produzione della stagione 4 della serie Heartstopper Alice Oseman, creatrice della storia di Nick e Charlie, ha ora aggiornato i fan sulla situazione.

Il progetto prodotto per la piattaforma di streaming si basa infatti sulla graphic novel, di cui sta venendo scritto il capitolo conclusivo.

Il tentativo di rinnovo di Heartstopper

Pur non avendo avuto il via libera da parte dei vertici di Netflix, Alice Oseman sta già lavorando allo sviluppo della quarta stagione di Heartstopper. Durante un panel che si è svolto all'evento Waterstones Children's Book Festival, l'artista ha dichiarato: "Sto lavorando davvero duramente dietro le quinte per farci ottenere un rinnovo. La situazione è ancora in corso, non abbiamo ancora avuto una risposta definitiva, ma ci sono così tante persone dietro le quinte che si stanno impegnando realmente per fare in modo che accada".

Oseman ha aggiunto: "Ci stiamo sentendo ottimisti, siamo speranzosi, e speriamo di poter condividere alcune notizie sulla questione molto presto. Incrociamo le dita. Grazie davvero molto per aver guardato la serie!".

La conclusione della storia

La terza stagione di Hearstopper si ispirava al terzo volume della graphic novel, di cui Alice sta scrivendo il sesto capitolo. L'obiettivo è quello di pubblicarlo prima di un potenziale arrivo sugli schermi delle prossime puntate. Recentemente aveva dichiarato a The Guardian: "Ho solo scritto 50 pagine, ma so cosa accadrà, quali saranno tutti i dialoghi, e ora mi sto semplicemente sedendo e lo sto disegnando, che è il momento che preferisco".

I protagonisti di Hearstopper

L'autrice aveva sottolineato che era realmente entusiasta di quello che accadrà verso la fine della storia: "Sento inoltre che è assolutamente il momento giusto per concludere la storia. Può essere davvero triste, ma è il momento di farlo".