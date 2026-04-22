Heartstopper Forever: Netflix svela la data di uscita del film

Netflix, in occasione del quarto anniversario dal debutto della serie in streaming, ha condiviso online il teaser del film che concluderà la storia di Nick e Charlie.

L'appuntamento per i fan è stato fissato al 17 luglio e non resta che attendere per scoprire qualche anticipazione sulla continuazione del racconto.

Il ritorno di Heartstopper sugli schermi

Il film Heartstopper Forever è stato scritto da Alice Oseman, che ha creato la serie, ed è stato diretto da Wash Westmoreland.

Nel video condiviso online si possono vedere i membri del cast ritratti in alcune foto scattate nel corso delle varie stagioni.

Il progetto che chiuderà la storia iniziata con la serie Netflix non arriverà quindi sugli schermi prima del debutto dell'ultimo volume della graphic novel da cui è tratto, il numero 6, che verrà messo in vendita il 2 luglio.

Nel cast ci sarà il ritorno di Kit Connor e Joe Locke nei panni di Nick e Charlie. Tra gli interpreti spazio inoltre a William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Jenny Walser, Rhea Norwood e Leila Khan.

Nel team dei produttori, oltre a Connor e Locke, ci saranno poi Patrick Walters, Iain Canning, Emile Sherman, Oseman, ed Euros Lyn.

Cosa racconterà Heartstopper Forever

Il film, di cui aveva parlato recentemente Joe Locke, riprenderà la narrazione da dove la terza stagione si era interrotta, con Nick e Charlie completamente innamorati. La sinossi anticipa: "Ma, con Nick che si prepara a partire per l'università e Charlie che trova una nuova indipendenza a scuola, la realtà di una relazione a distanza inizia a pesare su di loro. I dubbi prendono il sopravvento e la loro relazione affronta la sua sfida più grande".

Nel corso delle sue tre stagioni, Heartstopper ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico, in particolare per la rappresentazione di personaggi e tematiche LGBTQ+.