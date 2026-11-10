L'AI può davvero essere "la più grande innovazione creativa moderna"?

David Ellison, amministratore delegato di Skydance Corporation, ha citato Terminator 2 e Jurassic Park come due grandi esempi di avanzamento tecnologico, sostenendo che l'AI, oltre abbassare i costi, garantirebbe una "svolta creativa". Parliamone.

Non puoi girarti un attimo, che la cronaca si sussegue e ti insegue. Mentre il regista James Gunn e il produttore Peter Safran lasciano la guida di DC Studios, società della Warner Bros., e ora legata quindi a Skydance dopo l'acquisizione da parte di Paramount Skydance, il CEO del nuovo colosso hollywoodiano, David Ellison, ha detto la sua riguardo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Durante la sua prima teleconferenza sui risultati finanziari nelle vesti di CEO del nuovo gruppo unificato Paramount-Warner Bros., Ellison ha tratteggiato una visione fortemente orientata all'innovazione tecnologica.

Le parole di David Ellison, CEO di Skydance Corporation

Se da un lato l'IA viene vista con timore per il futuro delle professioni tradizionali del cinema, dall'altro continua a essere integrata nei processi produttivi. Come cita The Hollywood Reporter, l'esempio arriva dalla società di effetti visivi fondata da Ben Affleck, che ha collaborato con Netflix all'uso dell'IA in oltre 300 titoli, cercando - teoricamente - di non snaturare l'essenza di Hollywood. Andrebbe però citato quanto un utilizzo smodato dell'AI sia in effetti mal visto dal pubblico, in quanto è vero che taglia i costi (pallino di ogni azienda) ma non garantisce un diretto interesse, figuriamoci qualità. Emblematico il caso di Sanxingdui: Future Past, il primo film cinese prodotto in AI e distribuito al cinema su larga scala passato inosservato al botteghino.

Il gruppo Skydance Corporation

Ellison ha infatti spiegato agli analisti di prevedere che l'IA consentirà di produrre contenuti più velocemente e a costi ridotti. Va considerato e ricordato che Skydance intende investire circa 30 miliardi di dollari all'anno, con contenuti che spaziano dalle produzioni di prestigio di HBO alle serie di CBS, poi i reality di MTV, i diritti NFL e, ovviamente, i film di Warner Bros. e Paramount. Ah, entro un anno Paramount+ e HBO Max dovrebbero essere integrati. Un obiettio definito "ambizioso" ma, di nuovo, "realizzabile grazie agli strumenti più recenti nel campo dell'intelligenza artificiale".

"L'intelligenza artificiale può diventare la più grande svolta creativa della storia moderna". Ma è vero?

Come riporta sempre Hollywood Reporter, per spiegare il proprio punto di vista, Ellison ha citato un franchise a lui particolarmente caro, facendo degli esempi che, tuttavia, andrebbero contestualizzati. "L'intelligenza artificiale può diventare la più grande svolta creativa della storia moderna", ha affermato, "l'ultimo cambiamento di questa portata risale ai primi anni '90 con la computer grafica e il compositing digitale, tecnologie che hanno permesso la nascita di capolavori come Jurassic Park e Terminator 2. È inevitabile che l'IA avrà un impatto ancora più profondo, rivelandosi uno straordinario motore per la creatività".

James Cameron e Arnold Schwarznegger sul set di Terminator 2

"Ripensando a Terminator, uno dei miei film preferiti, quando James Cameron lo girò nel 1983 aveva a disposizione un budget di circa 4 milioni di dollari", ha ricordato il CEO. "Rifarlo oggi, inquadratura per inquadratura, richiederebbe tra i 60 e i 70 milioni di dollari". Ed ha poi aggiunto: "Nel nostro settore si fanno sempre meno scommesse di questo tipo. Questi nuovi strumenti serviranno proprio a contenere i costi, rendendo possibili investimenti e rischi creativi per storie originali che altrimenti non vedrebbero la luce".

"La velocità con cui questa tecnologia si evolve è impressionante", ha certo dichiarato Ellison, sottolineando che "in un contesto dominato da contenuti generati dall'IA in modo approssimativo, il valore delle storie autentiche e fatte a mano rimarrà sempre centrale". Un colpo al cerchio e uno alla botte, come si suol dire, data l'importanza nevralgica (per non dire vitale) di gestire, regolamentare e in qualche modo arginare nel migliore dei modi uno strumento che sta cambiando il nostro modo di pensare e lavorare.

Tecnologia vs. Idea

Comprensibile perché Ellison abbia in effetti citato Jurassic Park e Terminator 2, ma va detto che dietro suddette pellicole l'utilizzo della computer grafica era subordinato allo studio umanistico dei registi, che poi hanno applicato la tecnologia tenendo in considerazione sempre e comunque l'artigianalità e l'emotività umana.

Delegare gli aspetti tecnologici (effetti visivi, effetti speciali, figurazioni, scenografie, ecc) all'intelligenza artificiale per abbassare i costi snaturerebbe e altererebbe definitivamente il cinema stesso, soprattutto in un'epoca in cui il pubblico sta riscoprendo storie, per così dire, meno "appariscenti". Ultimo caso è il documentario di tre ore You Can See Everything: 80 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di soli sette. Forse forse, conta più l'idea che il mezzo (artificiale) in sé.