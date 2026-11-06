Campus Drivers, la recensione: Prime Video punta ancora sul college romance (e fa centro)

A quanto pare, di storie che raccontano la vita e gli amori studenteschi non ce ne sono mai abbastanza. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare questa vena del genere romance con particolare devozione ed è proprio per questo che Prime Video, già casa di un'altra produzione amatissima come Off Campus, ha inserito nel proprio catalogo anche Campus Drivers, serie che adatta l'omonima saga letteraria dell'autrice francese C.S. Quill. Eccoci quindi di nuovo catapultati all'interno di una prestigiosa università, un palcoscenico ideale dove ambientare molti dei grandi cliché del genere: un'improbabile convivenza forzata, un marcato divario socio-economico, il classico "bad boy" restio ai legami e una storia d'amore che sboccia tra tradimenti, ferite e traumi mai del tutto superati.

Lois e Lane: una convivenza forzata tra caos e scintille

La serie segue le vicende di Lois Hogan e Lane O'Neill nei prestigiosi spazi della Belrose University. Lei è una studentessa borsista che ha scelto di frequentare la facoltà di fisioterapia insieme al suo storico fidanzato, Max; lui è un brillante studente di finanza che ha avviato insieme agli amici più fidati una singolare attività: attraverso un'app, il gruppo offre passaggi agli studenti (più frequentemente alle studentesse) del campus a bordo di suggestive auto d'epoca.

Lois e Lane in una scena

Quando Lois viene bruscamente lasciata dal fidanzato, ritrovandosi all'improvviso anche senza un tetto sopra la testa, ad aiutarla interviene proprio Lane, che le offre un posto sul suo divano finché non avrà trovato un'altra sistemazione. Nonostante i primi screzi e qualche inevitabile pregiudizio reciproco, tra i due nasce presto un'attrazione e un affetto sincero che li spingerà ad avvicinarsi sempre di più, anche se la quotidianità del ragazzo resta profondamente turbata dall'ombra di un tragico evento passato che continua a tormentarlo.

Il ritmo dei sei episodi e la sfida della caratterizzazione

Campus Drivers è un'opera che, pur non essendo esente da qualche difetto, riesce a funzionare decisamente bene, confermandosi come uno dei titoli più riusciti di MGM Studios nell'ambito delle storie romantiche. La sceneggiatura dimostra di saper scegliere con intelligenza tempi e snodi narrativi, adattando il materiale cartaceo in sei onestissimi episodi dal ritmo fluido, privi di lungaggini o cali di tensione.

Un momento della serie

L'intesa e l'evoluzione sentimentale tra Lois e Lane funzionano a dovere, procedendo con naturalezza e tenendo conto del rispettivo vissuto e delle differenze caratteriali, offrendo così allo spettatore un percorso emotivo credibile per cui fare il tifo. La nota meno brillante risiede invece nella caratterizzazione della protagonista: è soprattutto Lois a vacillare maggiormente, a causa di una scrittura che, specialmente nelle prime puntate, oscilla tra una certa mancanza di originalità e lo stereotipo della ragazza eccessivamente ingenua e sprovveduta.

Al contrario, Lane viene tratteggiato in modo assai più sfaccettato e convincente: emergono con chiarezza le sue contraddizioni interiori e il peso delle sue fragilità, senza per questo rinunciare al magnetismo del ragazzo bello, ricco e tormentato tanto amato dagli appassionati. Complice il numero contenuto di episodi e la scelta precisa di concentrare quasi tutto il focus sulla coppia principale, per i personaggi secondari resta davvero poco spazio di manovra, anche se la narrazione lascia intravedere le basi per un auspicabile approfondimento in un'eventuale seconda stagione.

Estetica patinata e regia espressiva

Sul piano della regia e della resa scenica, Campus Drivers dimostra inoltre di saper sfruttare al massimo le risorse a disposizione. La confezione conserva quell'aspetto giustamente patinato e glamour tipico delle produzioni romance contemporanee, ma vi affianca scelte d'inquadratura capaci di valorizzare i silenzi e l'espressività degli sguardi. A impreziosire il quadro interviene una fotografia attenta e curata nella resa cromatica, decisamente superiore agli standard medi di molte produzioni analoghe.

I protagonisti di Campus Drivers

Nel complesso, pur scendendo a patti con qualche ingenuità, la serie fa centro nel suo intento principale: offre un intrattenimento fresco, godibile e visivamente magnetico, capace di non deludere i lettori dei romanzi originali e di consacrare la Belrose University come una tappa imperdibile per chiunque cerchi un racconto appassionato e trascinante che possa tenere occupati i fan più esigenti, almeno fino ad aprile quando la seconda stagione di Off Campus tornerà ad infiammare il fandom.