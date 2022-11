HBO Max: Sarah Aubrey parla delle serie The Penguin, Dune: The Sisterhood e Harry Potter

Durante una recente intervista Sarah Aubrey ha rivelato qualche dettaglio in più su The Penguin, Dune: The Sisterhood e Harry Potter.

Parlando con Variety Sarah Aubrey (responsabile dei prodotti originali di HBO Max), ha rivelato qualche dettaglio in più in merito a progetti quali: The Penguin, Dune: The Sisterhood e Harry Potter. I piani, al momento, almeno in base alle sue dichiarazioni, si concentreranno sullo sfruttare a pieno le varie IP di Warner Bros. Discovery, in funzione della futura programmazione.

Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

Parlando dell'inserimento della serie sul Pinguino interpretata da Colin Farrell e ideata come spinoff di The Batman, nel futuro di HBO Max, la Aubrey ha rivelato che: "The Penguin s'inserirà subito dopo la fine di The Batman e, temporaneamente parlando, prima degli eventi del secondo film. Lo show uscirà tra le due pellicole. Oltre a questo, sarà divertente per il pubblico scoprire che si tratta un ponte a livello temporale, anche se non posso ancora dirvi la sua data d'uscita. L'obiettivo di questo progetto è quello di mostrare com'è la vita del suo protagonista lungo strade di Gotham, cercando di alzarsi e rialzarsi come solo il Pinguino può fare, trovandoci al cospetto di un imbroglione e stratega con le sue ambizioni. [...] Riguarderà molto Gotham, approfondendo le dinamiche più luride delle sue strade. Vi farà piacere sapere che lo stiamo contestualizzando in un'esperienza molto specifica che il pubblico non può non vivere".

Successivamente la responsabile degli originali HBO Max ha parlato di Dune: The Sisterhood, rivelando che non è necessario aver visto i film per affezionarsi alla serie: "Dune: The Sisterhood" è un prequel ambientato migliaia di anni prima dei film Dune di Denis Villeneuve".

Sul futuro di Harry Potter in HBO Max, Aubrey ha invece detto che: "Tra i fan di Harry Potter c'è un infinito appetito per la narrazione e nuove storie con questi personaggi. Quindi, che si tratti della reunion, di eventi dal vivo o di giochi, siamo impegnati a creare nuovi contenuti per quei fan, pensando a cosa fare dopo. Al momento non abbiamo una serie in sviluppo attivo. Ma siamo molto coinvolti in questo settore, perché i fan chiedono a gran voce più narrazione".