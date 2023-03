Dune: The Sisterhood, il regista Johan Renck e l'attrice Shirley Henderson lasciano lo show

Il regista Johan Renck e l'attrice Shirley Henderson hanno abbandonato la lavorazione della serie prequel Dune: The Sisterhood per via degli stop produttivi e della revisione del progetto.

Il lungo viaggio della serie prequel HBO Max Dune: The Sisterhood subise un altro colpo. Dopo l'avvio della produzione lo scorso novembre, i numerosi top e i cambiamenti areativi approntati al progetto hanno causato l'uscita di scena del regista Johan Renck e dell'attrice Shirley Henderson.

Renck, produttore esecutivo di Chernobyl, aveva firmato per dirigere i primi due episodi di Dune: The Sisterhood, ma ora ha lasciato il progetto costringendo i produttori a cercare un rimpiazzo. Anche l'attrice Shirley Henderson, che aveva un ruolo di primo piano, quello di Tula Harkonnen, sarà sostituita.

Nel frattempo la creatrice della serie Diane Ademu-John, autrice del pilot, haa abbandonato il ruolo di co-showrunner lasciando la veterana Alison Schapker unica showrunner della serie prodotta da Legendary.

"Poiché Dune: The Sisterhood è entrato in una pausa programmata, sono state apportate alcune modifiche creative alla produzione nel tentativo di creare la migliore serie possibile e rimanere fedeli al materiale originale", ha dichiarato un portavoce di HBO Max a Deadline. "Johan Renck ha concluso la sua partecipazione alla serie e verrà assunto un nuovo regista; di comune accordo, Johan si sta muovendo per perseguire altri progetti. Inoltre, Shirley Henderson uscirà dalla serie e non interpreterà più Tula Harkonnen".

Secondo fonti vicine alla produzione, il cambio di showrunner all'ultimo minuto ha messo sotto pressione Schapker e il suo team spingendoli a fare importanti riscritture mentre la serie stava iniziando la produzione a Budapest. Nel frattempo, pare che l'approccio autoriale di Johan Renck non coincidesse con la visione dello streamer per la serie. L'allontanamento dall'aspetto dei film di Denis Villeneuve ha portato dunque alla sua partenza. Da allora Renck ha cancellato qualsiasi contenuto di Dune dal suo account Instagram, incluso il suo post del 22 novembre che annunciava l'inizio della produzione. Non è chiaro se il materiale da lui girato verrà utilizzato nella serie se verrà eliminato del tutto.

Dune: The Sisterhood, basato sul romanzo classico di Frank Herbert, è ambientata 10.000 anni prima dell'ascensione di Paul Atreides. Lo show segue le sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità e fondano la leggendaria setta nota come Bene Gesserit.