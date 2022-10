The Penguin: Cristin Milioti si unisce ufficialmente al cast della serie con Colin Farrell

Cristin Milioti si unisce al cast di The Penguin, la serie ideata come spinoff del film The Batman che espanderà l'universo ispirato ai fumetti della DC.

In base a quanto riportato recentemente da Variety, Cristin Milioti si unirà ufficialmente al cast di The Penguin, la nuova serie spin-off basata sul personaggio del Pinguino interpretato da Colin Farrell in The Batman targata HBO Max.

Per adesso non sappiamo ancora moltissimo riguardo alla trama di questa serie tv, ma sembra che il primo episodio riprenda dal periodo immediatamente successivo al finale del film di Matt Reeves, con Farrell nuovamente nei panni del celebre criminale di Gotham.

Made for Love 2: Cristin Milioti in una scena

Nella trama di The Penguin, Cristin Milioti interpreterà il ruolo di Sofia Falcone, la figlia del boss della mafia di Gotham Carmine Falcone. Abbiamo visto comparire quest'ultimo anche in The Batman, essendo estremamente vicino al Pinguino stesso.

L'attrice sarà la seconda ad interpretare il ruolo di Sofia in un progetto live action, preceduta dalla performance di Crystal Reed nella serie tv Gotham.

The Batman (2022), la recensione: animali notturni nella fogna di Gotham

The Penguin è soltanto uno dei tre spin-off di The Batman attualmente in lavorazione presso HBO Max. In questi mesi Variety ha rivelato in esclusiva che Antonio Campos sta lavorando a una serie ambientata dentro l'Arkham Asylum, seguita da una storia costruita sul Gotham PD. La scelta di sfruttare il successo di The Batman con il grade pubblico si rivelerà vincente?

Il progetto The Penguin è stato prodotto da Matt Reeves, Dylan Clark e Colin Farrell stesso, trovando in Lauren LeFranc la sua autrice e showrunner.