Dune: The Sisterhood, le riprese ripartiranno a breve nonostante lo sciopero degli attori

Le riprese della serie prequel del film di Denis Villeneuve erano state messe in pausa per il cambio di regia e dell'attrice protagonista.

Secondo un nuovo aggiornamento, le riprese di Dune: The Sisterhood ripartiranno a breve nonostante lo sciopero degli attori del SAG che entrerà in vigore questo fine settimana.

Le riprese in questione ripartiranno da Budapest in Ungheria "a giorni" dopo un pausa programmata per far passare l'inverno ungherese. Si tratta del secondo show che non fermerà la sua produzione nonostante lo sciopero, il primo a comunicarlo era stato House of the Dragon, le cui riprese della Stagione 2 continueranno come programmato.

Le riprese di Dune: The Sisterhood riprenderanno poiché la maggior parte dei componenti del cast ha un contratto Equity. Secondo le linee guida pubblicate ieri dalla SAG-AFTRA, i membri del sindacato che lavorano con contratti Equity non sono obbligati a interrompere la produzione in questo momento.

Dune: The Sisterhood, il regista Johan Renck e l'attrice Shirley Henderson lasciano lo show

La serie, che arriverà in streaming su Max, è il prequel di Dune di Denis Villeneuve. Inizialmente avrebbe dovuto vedere Johan Renck alla regia, ma questo è uscito dal progetto quando la produzione si è resa conto che la sua visione si allontanava un po' troppo da quella dei film di Villeneuve. In precedenza avevano lasciato anche Shirley Henderson e la showrunner.