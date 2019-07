Hawkeye: il teaser della serie condiviso da Jeremy Renner!

Hawkeye è la serie tv con Jeremy Renner in arrivo su Disney+ nel 2021 e l'attore ha condiviso online il teaser del progetto di cui è protagonista.

Lo show è stato annunciato durante l'evento dedicato alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe che sarà composta da film e storie destinate alla piattaforma di streaming.

La serie Hawkeye continuerà la storia di Occhio Falco, l'eroe interpretato da Jeremy Renner, e introdurrà Kate Bishop, la protetta di Clint Barton.

Nelle puntate, secondo quanto dichiarato dal presidente di Marvel Studios Kevin Feige, si mostrerà l'addestramento della giovane, ruolo che non è ancora stato assegnato. Nella trama si dovrebbe dare spazio anche al periodo in cui Clint è stato un Ronin durante i cinque anni trascorsi tra gli eventi di Avengers: Infinity War ed Endgame.

Ecco il teaser:

What a fun line up @marvel so happy to be on this ride #cominginhot #2021 pic.twitter.com/pDC8tcrL0H — Jeremy Renner (@Renner4Real) July 21, 2019

Renner ha inoltre sottolineato: "Con Endgame, e penso con ogni finale, si crea un nuovo inizio per molte cose. La Marvel ha molti progetti riguardanti tante cose, quindi è stato entusiasmante. Riassumere 21 film è davvero difficile, ma penso sazi molti dei fan. Sono qui solo per i fan, come tutti. Spero che abbia soddisfatto molte persone, ma poi penso crei dei nuovi inizi".

Gli altri show Marvel in arrivo sulla piattaforma di streaming Disney+ sono WandaVision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier e What If...? che sarà la prima serie animata a far parte del MCU.