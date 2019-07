The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, Loki e What If...?, ecco i primi dettagli sulle serie!

Marvel ha presentato al San Diego Comic-Con 2019 i primi dettagli delle sue serie The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, Loki e What If...?

The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye e What If..? sono le nuove serie Marvel presentate al San Diego Comic-Con 2019 svelando i primi dettagli sugli attesi progetti che faranno parte della Fase 4 del MCU.

The Falcon and the Winter Soldier avrà come protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan che hanno presentato ai fan la prima serie della Marvel destinata alla piattaforma di streaming Disney+.

I due attori sono saliti sul palco del San Diego Comic-Con 2019 con lo scudo di Captain America, consegnato a Falcon al termine di Avengers: Endgame. Anthony Mackie e Sebastian Stan si sono scambiati l'iconico simbolo del supereroe interpretato da Chris Evans sul palco, dando vita a un simpatico momento sul palco.

Stan ha dichiarato, parlando dello show, "Mi piacerebbe scoprire Falcon come personaggio, che tipo di uomo è questo uomo?". Mackie ha quindi risposto: "Vorrei vedere cosa lo rende più forte, quanto può indurirlo la situazione in cui si trova".

Il panel è stato poi "interrotto" da un video di Daniel Brühl in versione Barone Zemo, personaggio apparso per la prima volta in Captain America: Civil War. Il video mostrava poi l'attore con l'iconica maschera del villain, al centro della trama delle puntate del progetto destinato al piccolo schermo.

Nel cast sembra debba esserci anche Emily VanCamp nella parte di Sharon Carter, tuttavia al Comic-Con non è stata confermata la presenza dell'attrice.

La prima stagione della serie sarà composta da sei puntate.

La serie deedicata a Loki avrà come protagonista Tom Hiddleston e arriverà nella primavera 2021. Feige ha spiegato che sullo schermo si assisterà alla versione del personaggio del 2012 ma gli eventi si svolgeranno dopo Endgame, scoprendo dove è stato e cosa ha fatto dopo essere fuggito. Il suo interprete ha spiegato: "Non è cambiato. C'è ancora molta evoluzione psicologica che deve accadere. Non posso dirvi nulla dei progetti per il personaggio, ma si tratta di una delle opportunità creative più eccitanti che abbia avuto. Un nuovo mondo. Nuove sfide. E non vedo l'ora di iniziare!".

Hawkeye sarà poi la serie evento dedicata a Occhio di Falco e porterà sullo schermo anche il personaggio di Katie Bishop, una giovane protetta del personaggio interpretato da Jeremy Renner. I fan dovranno attendere l'autunno 2021 per assistere alla storia di "un supereroe senza superpoteri che insegna a qualcuno come essere un eroe senza poteri"-

Jeremy Renner will reprise his role as #Hawkeye in an upcoming Disney+ series. Where he’ll teach Kate Bishop, “how to become a superhero.” pic.twitter.com/P9kMxWCErw — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) July 21, 2019

La serie animata What If...? avrà come voce narrante quella di Jeffrey Wright nel ruolo di The Watcher, una creatura non terrena che osserva ogni cosa e controlla il multiverso, alle volte decidendo di intervenire. Le star dei film live-action riprenderanno i rispettivi ruoli e gli episodi condurranno gli spettatori in territori inesplorati, come ha dichiarato Feige.

#WhatIf will explore new animated Avengers in the MCU. Jeffrey Wright is set to voice The Watcher. pic.twitter.com/68W68fVVZj — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) July 21, 2019