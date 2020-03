Hawkeye: Jeremy Renner avrebbe rivelato che la serie è rimandata o cancellata?

L'attore Jeremy Renner potrebbe aver rivelato che Hawkeye, la serie tv di Disney+, è già in procinto di essere rimandata o cancellata. L'inizio delle riprese era stato fissato per settembre 2020 e si pensava che con una tabella di marcia autunnale il progetto Marvel si fosse salvato dalle conseguenze del coronavirus, ma sembra invece che alla lista dei ritardi si stia aggiungendo un altro titolo.

Avengers: Endgame, Jeremy Renner in un scena del film

Recentemente, Jeremy Renner ha chiesto tramite i suoi avvocati una riduzione sulla cifra che versa alla figlia Ava come mantenimento mensile. Dagli attuali 30 mila dollari, l'attore ha suggerito di scendere a 11 mila, perché più vicino agli effettivi bisogni della bimba. Come motivazione, Renner ha sostenuto che a causa del coronavirus i suoi progetti non verranno forse realizzati come avrebbero dovuto.

TMZ ha intercettato il documento di Jeremy Renner dove si legge: "È probabile che molte produzioni non ripartiranno prima della fine dell'anno. Quindi, i progetti che avevo in progetto di girare sono plausibilmente cancellati o rimandati."

Renner non comparirà in altri film Marvel, se non con un piccolo cameo in Black Widow magari, quindi il suo principale ingaggio dell'anno era la serie tv Hawkeye, che adesso rischia di essere rimandata o cancellata, in parte per il coronavirus, in parte per lo slittamento delle altre produzioni precedentemente messe in pausa. Prima dello show dedicato a Jeremy Renner, Disney+ ha infatti da distribuire The Falcon and the Winter Soldier e Loki. Il tentativo di riduzione del mantenimento alla figlia è solo l'ultimo dei passi falsi di Renner, che lo scorso anno è anche stato accusato dalla ex moglie di abusi domestici, minacce di morte e abuso di sostanze. Non esattamente materiale da Disney.