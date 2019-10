Jeremy Renner: ex moglie lo accusa di aver morso la figlia di 6 anni

Tra Jeremy Renner e l'ex moglie è guerra aperta: ora lei lo accusa di aver morso la figlia, la piccola Ava di soli 6 anni, che avrebbe raccontato tutto alla mamma dopo sua insistente richiesta.

Sonni Pacheco, ex moglie di Jeremy Renner, ha fatto mettere nero su bianco dai suoi avvocati di aver notato un livido sul braccio della figlia nell'aprile del 2017. Quando le ha chiesto cosa fosse successo, la bambina ha risposto semplicemente: "Papà mi ha morso". Nei documenti si legge che, di fronte allo stupore e alla rabbia di Sonni Pacheco, la piccola Ava avrebbe risposto: "Va bene mamma, è stato un incidente. Gli ho detto di non farlo mai più". Solo in un secondo momento la bambina avrebbe spiegato alla mamma che la star di Avengers: Endgame le ha dato un morso quando "è diventato cattivo e ha urlato".

Depositate tra i documenti ci sono anche delle e-mail, inviate dalla Pacheco all'ex marito per chiedere spiegazioni circa l'accaduto. In tutti i messaggi Jeremy Renner nega di essere il responsabile di quel livido, prima sostenendo che a provocarlo sia stata la cintura di sicurezza in macchina, poi raccontando, di fronte all'insistenza della donna, di un gioco fatto con la figlia, che avevano chiamato "Ava Burrito", durante il quale forse, senza volerlo, le aveva dato un morso un po' più forte di altri.

I rappresentanti legali di Jeremy Renner hanno risposto alle accuse di Sonni Pacheco, bollandole come "assolutamente non vere". Con un comunicato inviato a The Post, l'avvocato dell'attore sottolinea come sembri sospetto che, nonostante tutti gli incidenti di cui parla, Sonni "non abbia mai chiesto un ordine restrittivo e non abbia mai prima d'ora chiesto di ridurre il tempo di custodia di Renner". L'ex moglie di 'Occhio di Falco' vorrebbe per sè la custodia esclusiva della figlia, e per ottenerla non sta risparmiando nessun colpo, dalle accuse di tentato omicidio e suicidio, fino a quella di dipendenza da alcol, droghe e sesso. Accuse talmente gravi da rischiare di compromettere la carriera di Jeremy Renner all'interno della Marvel.

