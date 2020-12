Hawkeye: Florence Pugh, Vera Farmiga e Tony Dalton nel cast della serie Marvel

Hawkeye, progetto televisivo le cui riprese sono attualmente in corso a New York, avrà nel suo cast anche Florence Pugh, Vera Farmiga e Tony Dalton.

La serie Marvel prodotta per Disney+ potrà contare anche sulla presenza tra gli interpreti di Hailee Steinfeld, come avevano anticipato i video e le foto dal set nelle ultime ore.

Nella serie con star Jeremy Renner, che riprenderà la parte di Hawkeye, Vera Farmiga interpreterà Eleanor Bishop, la madre di Kate (Hailee Steinfeld).

Fra Fee interpreterà un personaggio chiamato Kazi, forze Kazimierz Kazimierczak, ovvero Clown.

Tony Dalton sarà Jack Duquesne, tra le pagine dei fumetti un mentore di Occhio di Falco, ovvero Swordsman, e rappresentato come villain ed eroe.

Florence Pugh, ovviamente, riprenderà la parte dell'assassina Yelena Belova, sorella di Vedova Nera che sarà protagonista del film Black Widow.

L'esordiente Alaqua Cox interpreterà Maya Lopez, ovvero Echo, una nativa americana sorda che riesce a copiare alla perfezione i movimenti di un'altra persona, diventando così un'incredibile combattente.

Zahn McClarnon, infine, sarà William Lopez, probabilmente una versione di Willie "Crazy Horse" Lincoln.

in Hawkeye ritroveremo Jeremy Renner nel ruolo di Clint Barton, alias Occhio di falco. Dopo qualche mese è stata così confermata anche la presenza di Hailee Steinfeld nei panni della protagonista femminile della serie, Kate Bishop, alter ego di Hawkeye che dovrebbe farle da mentore.

Alla regia delle puntate ci saranno Bert and Bertie, nome d'arte di Amber Finlayson e Katie Ellwood, e Rhys Thomas.

Bert and Bertie hanno ottenuto l'attenzione della critica e del pubblico con la commedia Equipaggio Zero e recentemente hanno fatto parte del team dello show The Great con star Dakota Fanning e Nicholas Hoult, mentre Thomas ha lavorato per Saturday Night Live, la serie Comrade Detective e Staten Island Summer.

La scelta compiuta per quanto riguarda i registi di Hawkeye sembra quindi preannunciare un'atmosfera più leggera rispetto a quanto si potesse immaginare.