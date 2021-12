Hawkeye, Florence Pugh: "Mi hanno impedito di postare su Instagram. Siamo oltre il ridicolo"

L'estrema segretezza di Marvel ha infastidito Florence Pugh. L'attrice inglese si è lamentata del fatto che le è stato impedito di pubblicare su Instagram foto e post relativi alla serie Hawkyeye.

Attenzione. Se volete evitare spoiler sull'episodio 4 di Hawkeye non proseguite nella lettura di questa news

Nel quarto episodio della serie Hawkeye il personaggio di Yelena Belova (Florence Pugh), che ha fatto il suo ingresso nell'MCU in Black Widow, compare in un breve combattimento contro Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Il personaggio non ha alcuna battuta, ma viene smascherato prima della scena di lotta.

Florence Pugh si è però lamentata pubblicamente di non aver potuto celebrare la partecipazione alla serie Disney+ come avrebbe voluto, visto che non le è stato permesso di postare su Instagram quasi niente.

Pugh ha pubblicato alcune foto della sua apparizione nello show sulla sua pagina Instagram e in seguito ha pubblicato frammenti dell'episodio in una story, offrendo commenti live su quanto accade sullo schermo. Ma, alla fine della story, l'attrice si è lamentata che alcuni dei suoi contenuti su Hawkeye erano stati rimossi.

"Non avrei mai pensato che un post in cui esprimo entusiasmo per una serie in cui compaio sarebbe stato eliminato... ma eccoci qui", ha scritto Pugh. "Qualcuno qui si è lamentato, quindi mi è stato impedito di pubblicare la mia apparizione in una serie in cui sono molto coinvolta. Siamo oltre il ridicolo. Essere in #Hawkeye è un privilegio e ringrazio a tutti coloro che mi hanno accolto sul set e fuori e tutti coloro che la stanno guardando".

Sebbene Marvel e il cast di Hawkeye abbiano sempre evitato di confermare l'apparizione di Yelena Belova ("Chi?" Renner ha risposto quando gli è stato chiesto dell'apparizione di Florence Pugh al Tonight Show Starring Jimmy Fallon), era abbastanza chiaro ai fan che il personaggio sarebbe apparso nello show.

E al momento dei post dell'attrice, l'episodio 4 era già disponibile sulla piattaforma streaming, ma visto che gli spoiler sono materia delicata le lamentele da parte degli utenti a cui Florence Pugh ha "rovinato la sorpresa" erano quantomeno prevedibili. per chi non teme spoiler di sorta, ecco la nostra recensione del quarto episodi di Hawkeye.