Hawkeye: Gwyneth Paltrow ammette di non aver mai sentito parlare della serie Disney+

A quanto pare, Gwyneth Paltrownon è molto aggiornata per quanto riguarda il mondo Marvel, nonostante sia stata anche lei parte dei cinecomic: infatti, l'attrice ha affermato di non aver mai sentito parlare della serie Hawkeye.

Iron Man 3: Robert Downey Jr. abbraccia la sua assistente Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow ha interpretato il personaggio di Pepper Potts in sette film, a partire dal primo Iron Man, del 2008, ma nonostante ciò non si aggiorna sulle novità dell'MCU. In una sessione di domande su Instagram, un fan le ha chiesto se aveva già visto Hawkeye, ma lei ha dimostrato di non saperne nulla dicendo: "No, cos'è?"

Il commento di Gwyneth Paltrow ha lasciato scioccati i fan, che non possono credere che l'attrice davvero non conosca una serie Marvel di cui se ne parla ovunque.

Già in passato, però l'attrice ha dimostrato di non essere molto interessata ai nuovi progetti Marvel. Infatti, aveva anche dimenticato di essere in Spider-Man: Homecoming, primo film della saga con Tom Holland.

Nonostante Gwyneth Paltrow non sia interessata, vi ricordiamo che Hawkeye, con Jeremy Renner e Hailee Steinfield, è disponibile su Disney+. La serie tv è incentrata sul personaggio di Hawkeye che racconta le avventure della giovane Avenger Kate Bishop, la quale raccoglie l'eredità dell'originale Avenger, Clint Barton.