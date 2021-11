Hawkeye, un piccolo errore di continuità nel primo episodio della serie Disney: ecco quale

La serie tv Hawkeye ha finalmente fatto il suo debutto su Disney+, ma nel primo episodio dello show è riscontrabile un piccolo errore di continuità nel ricreare la scena della Battaglia di New York.

Come abbiamo intuito già dai primi minuti della serie, infatti, l'evento che avrebbe portato Kate Bishop (Hailee Steinfeld) a voler seguire le orme di Occhio di Falco e perfezionarsi il più possibile nel tiro con l'arco (ma anche altre discipline sportive) è proprio l'incredibile scontro con Loki e i chitauri che nel 2012 causò ingenti danni alla città di New York, e durante il quale il padre di Kate perse la vita.

Ma proprio nel realizzare nuovamente questo momento chiave della storia del Marvel Cinematic Universe è stato commesso un errore: nel film The Avengers vediamo infatti come, in modo piuttosto simbolico, durante l'attacco sono le lettere S, T, R e K ad essere danneggiate e cadere, per poi lasciare come unica "sopravvissuta" la A (di Avengers), e la K è proprio la prima a cadere.

In Hawkeye, tuttavia, la K rimane attaccata alla torre anche dopo che vediamo cadere. Ora, si tratta di un dettaglio, e possiamo presumere che in seguito le altre lettere siano cadute durante il resto dello scontro, rendendola una semplice svista da parte di chi ha realizzato la sequenza.

Ma sono in molti online ad aver pensato, un po' per scherzo, un po' come vera e propria teoria, che ciò che vediamo in Hawkeye stia in realtà accadendo in una timeline alternativa... Ipotesi fondata o forzatura? Beh, non resta che continuare la visione per scoprirlo.