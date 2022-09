Don't Worry Darling: la faccia sconsolata di Chris Pine durante l'intervista di Harry Styles diventa un meme

Non sono passati inosservati all'occhio attento dei fan l'espressione sconsolata e lo sguardo perso nel vuoto di Chris Pine durante un'intervista della co-star di Don't Worry Darling Harry Styles a Venezia 2022. La faccia di Chris Pine è così divenuta rapidamente un instant meme alimentando l'ironia degli utenti.

In Don't Worry Darling, film di Olivia Wilde presentato Fuori Concorso a Venezia 2022, Chris Pine interpreta Jack, il proprietario di una misteriosa azienda che ha creato l'idilliaca cittadina aziendale di Victory, in California, negli anni '50. Jack è a capo di un progetto segreto noto solo come "Progetto Vittoria" che attira i sospetti di una casalinga abitante del luogo.

Durante l'intervista con Chiara Nicoletti per Fred Radio 8trovate il video qui sopra), Chris Pine è apparso sempre più annoiato e disattento tanto da alimentare l'ironia dei fan che si sono scatenati. Tanto più che l'attore sembra aver ripreso vita solo al momento del red carpet, quando ha salutato l'arrivo della protagonista Florence Pugh con un caloroso abbraccio per poi mettersi tra i fotografi e scattarle delle foto.

Mood ben diverso da quello immortalato negli esilaranti meme mattutini.