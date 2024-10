Liam Payne, Harry Styles ha il cuore spezzato per la morte dell'amico: "Mi mancherà sempre"

Harry Styles, compagno di Liam Payne negli One Direction, ha espresso pubblicamente il suo dolore per la morte improvvisa dell'amico.

La reazione di Harry Styles alla morte dell'ex compagno dei One Direction Liam Payne non si è fatta attendere. Il cantante trentunenne sarebbe deceduto in seguito alle ferite riportate dopo essere caduto dalla finestra della sua camera d'hotel in Argentina il il 16 ottobre.

"Sono davvero devastato dalla scomparsa di Liam", ha scritto su Instagram Styles, 30 anni, giovedì 17 ottobre. "La sua gioia più grande era rendere felici le altre persone, ed è stato un onore essere al suo fianco mentre lo faceva."

Styles ha aggiunto: "Liam viveva esprimendo aprrtamente i suoi sentimenti, non aveva filtri, possedeva un'energia vitale contagiosa. Era caloroso, solidale e incredibilmente affettuoso. Gli anni che abbiamo trascorso insieme rimarranno per sempre tra i momenti più felici della mia vita. Mi mancherà sempre."

Il cantante e attore ha concluso ha concluso il suo messaggio con un pensiero alla famiglia di Payne: "Il mio cuore si spezza per Karen, Geoff, Nicola e Ruth, suo figlio Bear e tutti coloro in tutto il mondo che lo conoscevano e lo amavano come me."

Una morte incomprensibile

Liam Payne è morto dopo essere caduto dalla finestra della sua stanza all'Hotel CasaSur Palermo di Buenos Aires, come ha confermato a PEOPLE la Policía Federal Argentina.

Secondo il rapporto preliminare dell'autopsia, Payne è morto per ferite multiple ed emorragie "interne ed esterne". I medici legali hanno confermato che 25 lesioni risultanti dall'autopsia erano "compatibili con quelle causate da una caduta dall'alto" e hanno constatato che "le ferite alla testa erano sufficienti a provocare la morte", mentre le emorragie interne ed esterne del cranio, torace, addome e arti hanno contribuito alla morte di Payne.

Ore prima che Harry Styles condividesse il suo tributo su Instagram, lui e i suoi compagni degli One Direction Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui dichiaravano dolore e sconcerto per la perdita dell'amico.

"Siamo completamente devastati dalla notizia della morte di Liam. Col tempo, e quando tutti saranno in grado di farlo, ci sarà altro da dire. Ma per ora, ci prenderemo un po' di tempo per elaborare il lutto ed elaborare la perdita del nostro fratello, che amavamo teneramente" Si legge. "Custodiremo per sempre i ricordi che abbiamo condiviso con lui. Per ora, i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i fan che lo hanno amato insieme a noi. Ci mancherà terribilmente. Ti amiamo Liam".