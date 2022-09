Venezia 2022: Harry Styles ha davvero sputato addosso a Chris Pine? (VIDEO)

La primiere di Don't Worry Darling ha avuto luogo durante la sesta giornata della Mostra del Cinema di Venezia 2022 e secondo i fan, che hanno analizzato il video da più angolazioni, Harry Styles avrebbe sputato addosso Chris Pine prima di sedersi accanto a lui per la proiezione del film che uscirà il 22 settembre nei cinema italiani.

La premiére di Don't Worry Darling a Venezia è indubbiamente stata la più controversa finora: dalle dicerie sulla fine della relazione tra Olivia e Harry, agli infiniti meme di Pine apparentemente infastidito dall'intera situazione fino al rifiuto di rispondere alle domande sul film di Florence Pugh.

Come se non bastasse, online è appena nato un rumor piuttosto preoccupante: secondo molti utenti il celebre cantante britannico avrebbe sputato addosso a Pine prima di sedersi al suo fianco. Come si vede nella clip, Chris smette immediatamente di applaudire e guarda incredulo verso il punto in cui sarebbe caduta la presunta saliva di Styles.

I fan hanno scelto Twitter per commentare l'accaduto: "Che senso ha avere la CIA e l'FBI se nessuno è ancora in grado di dirci che cosa è successo veramente?", e ancora: "Dobbiamo investigare, seriamente, deve essere aperto un fascicolo per scoprire che cosa è accaduto sul set di questo film... e quella donna alle spalle di Chris, quella donna deve testimoniare, dobbiamo sapere se è tutto vero."