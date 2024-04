Harry Styles, il villaggio natale del cantante cerca guide turistiche per un tour dedicato a lui

Occasione imperdibile per i fan di Harry Styles alla ricerca di lavoro. La cittadina natale del cantante, Holmes Chapel, nel Cheshire, in Inghilterra, è alla ricerca di nuovi fan per lavorare come guide turistiche.

My Policeman: Harry Styles ed Emma Corrin in una foto del film

Peter Whiers ha descritto l'iniziativa come 'uno sforzo per elevare le nostre offerte e assicurare che i visitatori abbiano un'esperienza veramente memorabile'. Un'occasione unica per poter lavorare a stretto contatto con i luoghi in cui è cresciuto l'ex frontman degli One Direction.

Descrizione del lavoro

Il villaggio sarebbe alla ricerca di persone con talento nella narrazione, un genuino interesse per Holmes Chapel e una buona conoscenza della sua storia, compreso Harry Styles e le sue radici in quella zona. Si tratta di un ruolo perfetto per chiunque intenda coniugare l'affetto per Harry Styles e un lavoro gratificante come guida turistica. Le candidature sono aperte fino al 15 aprile mentre le prime visite inizieranno nel mese di giugno.

Si tratta di un miglioramento dei servizi che Holmes Chapel vuole offrire a tutti i fan di Harry Styles. Il villaggio e in particolare la panetteria dove il cantante lavorava prima del provino a X Factor nel 2010 compaiono anche nel film del tour degli One Direction, This Is Us, uscito nel 2013, nel quale ciascun membro della boy band porta con sé delle telecamere per fornire uno sguardo dietro le quinte delle vite dei loro paesi d'origine.