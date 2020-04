Harry Potter, i titoli di coda in stile Avengers: Endgame (VIDEO)

Un fan dei due franchise ha realizzato un video dove i titoli di coda di Avengers: Endgame sono applicati alla saga di Harry Potter. Per l'esattezza, si tratta della sezione dedicata al cast, che nell'ultimo film degli Avengers menziona tutti gli attori già apparsi in precedenza nel Marvel Cinematic Universe, con immagini legate al loro ruolo nel franchise, per poi passare ai sei interpreti principali con un'immagine centrale, clip varie in sottofondo e la firma dell'attore, quest'ultimo elemento un chiaro omaggio al sesto film di Star Trek che, come il quarto degli Avengers, segnava l'addio del team originale. Il medesimo principio è applicato qui, sempre con sei interpreti fondamentali della saga del maghetto. In ordine, si tratta di Robbie Coltrane, Alan Rickman, Michael Gambon, Rupert Grint, Emma Watson e Daniel Radcliffe. Il tutto, ovviamente, accompagnato dalla musica di Alan Silvestri, autore del tema principale legato al supergruppo della Marvel.

Daniel Radcliffe faccia a fiaccia con un irriconoscibile Ralph Fiennes in Harry Potter e i doni della morte - parte 2

Questo simpatico video, non propriamente unico nel suo genere (esistono versioni simili per il Signore degli Anelli, Star Wars, l'Arrowverse e per i vari interpreti cinematografici e televisivi di Batman e Superman), dimostra quanto Avengers: Endgame abbia fatto breccia nel cuore dei fan, e l'accostamento con Harry Potter non è casuale, poiché nel 2011 il capitolo finale della saga cinematografica, Harry Potter e i doni della morte - parte 2, fu un evento atteso quanto l'addio dei sei Avengers originali, conquistando il box office mondiale nel suo anno di uscita.

Da allora il franchise è rimasto in sospeso per cinque anni, per poi tornare con lo spin-off Animali fantastici e dove trovarli, di cui sono previsti cinque episodi (il terzo dovrebbe uscire nel 2021). Quanto alla Marvel, la Fase Quattro inizierà con l'uscita di Black Widow, mentre almeno un altro degli Avengers principali tornerà in Thor: Love and Thunder. Stanotte, in occasione di una visione collettiva di Thor: Ragnarok, il regista Taika Waititi ha suggerito che in tale occasione potremmo anche rivedere Hulk.