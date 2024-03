Harry Potter: Stupeficium! il gioco da tavolo in cui ci si misura a suon d'incantesimi è in sconto su Amazon

Uno dei tratti più affascinanti strettamente connessi con l'essenza del mondo di Harry Potter risiede proprio nella grande fantasia alla sua base, derivante dalla visione specifica di J. K. Rowling. L'attrattiva nelle avventure del piccolo maghetto occhialuto, non a caso, si rintraccia proprio nella creatività sincera impiegata nella costruzione di tutto quello che vive e lo circonda di momento in momento. L'amore degli appassionati, quindi, non deriva solamente dagli eventi principali che questo vive coi suoi amici, ma anche e soprattutto dal contesto in cui questi si sviluppano, rendendo ancor più incredibili i dettagli generali e la loro identità inimitabile. Le idee più interessanti, in termini di sfondo fantasy, sono ben presto entrate a far parte dell'immaginario pop mondiale, al punto di diventare iconiche, trasformando l'esperienza cartacea e cinematografica anche in altro.

Proprio per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare Stupeficium!, il gioco da tavolo di Harry Potter, in offerta. Avete capito bene; sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 18,80€, con uno sconto del 58% sul prezzo consigliato (44,99€). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sul prodotto ludico in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un gioco da tavolo che entusiasmerà i fan di Harry Potter

Stupeficium!, il gioco da tavolo di Harry Potter, viene così introdotto su Amazon nella sezione "descrizione prodotto": "Preparate la vostra tunica da mago e afferrate la vostra bacchetta! Il momento che stavate aspettando è finalmente arrivato: Benvenuti a Hogwarts! Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde, indossate con fierezza i colori della vostra Casa e siate all'altezza della sua reputazione!".

In Stupeficium! dovrete far valere il vostro nome e quello della casa di appartenenza (come avviene in Harry Potter e la pietra filosofale e nei suoi seguiti). In ognuno degli 8 round complessivi sarà vostro compito puntare la bacchetta sugli altri avversari in gioco lanciando un incantesimo o scegliendo di proteggervi dagli altri, il tutto contemporaneamente. Se verrete colpiti perderete i punti. Nella scatola troverete: 1 tabellone, 8 bacchette, 9 tessere Vessillo, 1 tessera Primo della Classe, 142 carte, 24 segnalini, 10 basi di plastica e 1 regolamento.