Harry Potter, Miriam Margolyes invita i fan adulti a farla finita con l'idolatria:'È un franchise per bambini'

La star di Harry Potter Miriam Margolyes ha mostrato preoccupazione nei confronti dei fan adulti della saga creata da J.K. Rowling. In una recente intervista con la neozelandese 1News, l'attrice ha criticato il fanatismo che coinvolge persone mature nei confronti del franchise.

Miriam Margolyes e il regista Chris Columbus sul set del film Harry Potter e la Camera dei Segreti

"Dovrebbero aver superato questa fase, ormai. Sai, voglio dire, sono passati venticinque anni ed è per bambini. Penso che sia per bambini" ha dichiarato Margolyes, scontrandosi con la reazione dei fan di Harry Potter sul web.

Per adulti o per bambini?

Miriam Margolyes ha interpretato la professoressa Pomona Sprite, insegnante di erbologia ad Hogwarts nonché capo della casa dei Tassorosso. L'attrice è apparsa in Harry Potter e la camera dei segreti nel 2002 e Harry Potter e i doni della morte - parte 2 nel 2011.

"Restano fissati su questo. Faccio dei cameo e la gente mi dice, 'Oh, stiamo organizzando un matrimonio a tema Harry Potter' e penso 'Accipicchia, cosa faranno durante la loro prima notte di divertimento?' Non riesco nemmeno a pensarci, no". Già lo scorso anno Miriam Margolyes aveva espresso un certo distacco nei confronti della saga:"È meravigliosa e le sono molto grata ma è finita. Per me Harry Potter non era importante, non significa tanto per me quanto per i fan. Ero molto contenta di aver ottenuto la parte e mi è piaciuto farne parte e incontrare tutte quelle persone ma non è Charles Dickens".