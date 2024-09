Harry Potter, una star della saga ha un desiderio per la nuova serie HBO che riguarda Ginny

I fan di Harry Potter apprezzano molto ciò che i film per il grande schermo sono stati in grado di realizzare, ma come ogni fan dei libri può dire, c'erano molti elementi del materiale di partenza che non si sono tradotti nell'avventura cinematografica, e la star dei film Bonnie Wright ha espresso la speranza che il prossimo adattamento televisivo della HBO possa recuperare quei momenti.

In particolare, molti fan di Ginny Weasley sono rimasti delusi dalla sua rappresentazione nei film, in particolare della storia d'amore tra lei e Harry, e la Wright è una delle tante che spera che la serie HBO in programma possa rendere giustizia a questi momenti.

"Tante cose. Un maggiore sviluppo della relazione tra Ginny e Harry", ha risposto Wright a Variety in riferimento a ciò che spera di vedere nella nuova serie TV. "Ci sono momenti ricchi di sfumature in cui iniziano a innamorarsi. Penso che l'arco del personaggio porta Ginny a diventare una vera e propria spalla fedele per Harry e che lei capisca e conosca la sua storia e la persona che è, e che sia la miglior partner per lui. Spero quindi di vedere l'evoluzione di quel personaggio - e di tanti altri personaggi. Se solo potessimo avere film di cinque ore. Ci sono così tanti personaggi che hanno momenti che amo nei libri - Neville e Luna - quindi spero, come fan dei libri, di poterne vedere di più".

Bonnie Wright in una scena del film Harry Potter e i doni della morte - parte 2

Questo è solo l'ultimo caso in cui la Wright ha espresso il desiderio che un'esperienza live-action fosse in grado di onorare il materiale di partenza in modo più autentico, avendo condiviso già nel 2023 di sentirsi un po' delusa dal fatto che la sua Ginny non avesse avuto molti di questi momenti ricchi di sfumature nella serie cinematografica.

"A volte è stato un po' deludente perché c'erano parti del personaggio che non riuscivano a emergere perché non c'erano scene sufficienti. Questo è stato un po' frustrante", aveva detto Wright al podcast Inside You l'anno scorso.

"Non c'era spazio per molti cambiamenti in quei copioni. C'erano un milione di produttori che li esaminavano tutti. Credo che quello che forse ho preso, e che ora non prendo più tanto a cuore, è che forse la mia ansia riguardava il fatto che 'Oh, sarò visto come un cattivo ritratto di questo personaggio', piuttosto che rendermi conto che non mi era stata data l'opportunità di farlo. Quindi non era stata colpa mia. E quando i fan condividono la delusione e lo fanno in modo tale da dire: 'Sappiamo che tu non c'entri. Volevamo solo di più del personaggio', questo vale per ogni personaggio. Se solo ci potessero essere film di cinque ore".