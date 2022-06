Alan Rickman ha dato un consiglio a Rupert Grint e Daniel Radcliffe sul set di Harry Potter

Il franchise di Harry Potter è stato per decenni una parte vitale della cultura pop e ciò è in parte dovuto all'incredibile cast di prim'ordine che ha recitato nelle pellicole: a questo proposito, sembra che Alan Rickman abbia dato un consiglio a Rupert Grint e a Daniel Radcliffe prima della fine delle riprese che si è rivelato essere molto utile.

Rickman ha interpretato Piton alla perfezione in tutti i film di Harry Potter, essendo al corrente del destino del personaggio molto prima che lo fosse il pubblico. Le star più giovani sembrano aver fatto tesoro del loro tempo con il compianto attore, incluso lo stesso Grint che ha parlato di questo spetto durante un episodio del podcast In The Envelope.

"Penso che sia stato fantastico, il tipo di attori con cui ci siamo confrontati a una così tenera età", ha spiegato Grint. "Sono diventati dei mentori. Voglio dire, Julie Walters, ha interpretato mia madre, la signora Weasley, è stata fantastica. Alan Rickman ci ha incoraggiato tutti a lavorare a teatro dopo la nostra esperienza sul set. Ricordo che me lo disse con decisione, era importante secondo lui. Alla fine l'ho fatto, dopo aver finito Potter ho recitato in una commedia e la mia cariera è cambiata per sempre."

Durante lo stesso podcast, Rupert Grint ha raccontato che Alan Rickman era un vero e proprio mentore da ogni punto di vista: "Alan aveva un sacco di piccole perle di saggezza. Era davvero bravo: ho sempre avuto problemi a non ridere durante le riprese e lui ha sempre avuto qualche tipo di consiglio interessante da darmi per togliermi dai guai."